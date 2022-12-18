Sondaj yapılırken bulundu, bin metrelik yeni hat ile musluklara ulaştırılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ)tarafından, Pamukova Mekece Mahallesi’nde yürüttüğü sondaj çalışmaları neticesinde bulunan 15 litre/saniye debili içme suyu, bin metrelik yeni hat ile musluklara ulaştırılacak.

SASKİ, Pamukova Mekece Mahallesi’nde yürüttüğü sondaj çalışmaları neticesinde bölgeye alternatif içme suyu kaynağı kazandırdı. 15 litre/saniye debili içme suyu kaynağı ile entegre şekilde bölgeye hizmet verecek bin metrelik hatta ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında artan nüfus ile birlikte yaşanması ön görülen su sorunlarının yeni hat ve su kaynağı ile önüne geçilecek. İhtiyaç dahilinde bölgedeki diğer mahallelere de hizmet verebilecek kaynaktaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.