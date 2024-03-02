Soner Arıca, 1000 Kadın Korosu için İzmit'te

Ünlü sanatçı Soner Arıca, 1000 Ses Tek Nefes Korosu’nun hazırladığı konserin provalarına katılmak için İzmit’e geldi.

İzmit Belediyesi tarafından kadınların toplumdaki yerini ve görünürlüğünü arttırmak amacıyla sadece kadınlardan oluşturduğu 1000 Ses Tek Nefes Korosu, muhteşem bir konsere daha hazırlanıyor. İzmit Kent Orkestrasının da eşlik ettiği prova programı Yunus Emre Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Provaya ünlü sanatçı Soner Arıca’da katıldı. Arıca, söylediği şarkılarla büyük beğeni ve alkış topladı.