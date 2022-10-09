Sopalı, baltalı ve silahlı alacak verecek kavgası kamerada

Olay, Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil İ.(37), yolda denk geldiği Muhammed H.’den (40) 3 bin 700 dolar olan alacağını 4 bin 300 dolar olarak istedi. Muhammed H., faiz vermeyeceğini söyleyince ortalık karıştı. İki gurup arasında çıkan kavgada sopa, balta ve tabanca kullanıldı. Başına tabancanın kabzasıyla vurulan Muhammed H. yaralandı. Kavganın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şahıslar, polis ekiplerince yakalandı. Yaralı acil servise götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.