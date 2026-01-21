'Sorun Çocukta Değil, Yöntemde'

Yoğun iş temposu, yanlış yöntemler ve artan kaygılar… Öğrenmek Kursu’nun doğuş hikâyesini anlatan Gülistan Turan, “Her çocuk öğrenir” yaklaşımının sahadaki karşılığını paylaştı.

Yanlış Yöntem, Doğru Farkındalık

Öğrenmek Kursu’nun çıkış noktasının velilerin yaşadığı kaygılar olduğunu belirten Gülistan Turan, çocukların ilerleyememesinin temel nedeninin yöntem hataları olduğuna dikkat çekti. Turan, “Sorunun çocuklarda değil, kullanılan yöntemde olduğunu fark ettik” dedi.

Kişisel Bir Kırılma Anı

Kendi eğitim hayatında da yoğun emek vermesine rağmen doğru yöntem kullanılmadığı için başarısızlık yaşadığını ifade eden Turan, bu farkındalığın bugün uygulanan eğitim modelinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Her Çocuk Öğrenebilir

Her çocuğun öğrenme biçiminin farklı olduğunun altını çizen Turan, sürecin çocuğu tanımakla başladığını söyledi. “Çocuk kendini başarısız değil, öğrenebilen biri olarak görmeye başladığında gelişim hızlanıyor” ifadelerini kullandı.

Özgüven En Büyük Engel

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda en sık karşılaşılan problemin özgüven kaybı olduğunu belirten Turan, denemekten vazgeçen çocuklarda önce bu algının değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dikkat mi, Yöntem mi?

Dikkat eksikliği ile öğrenme güçlüğünün sıklıkla karıştırıldığını ifade eden Turan, doğru gözlem ve değerlendirme ile bu ayrımın net biçimde yapılabileceğini söyledi.

Oyun Tabanlı Eğitim Modeli

Öğrenmek Kursu’nun klasik kurs anlayışından ayrıldığını vurgulayan Turan, oyun tabanlı öğrenme modeliyle çocukların sürecin aktif bir parçası hâline geldiğini, hızdan çok kalıcılığa odaklandıklarını belirtti.

Kişiye Özel Planlama

Standart bir sistem uygulamadıklarını dile getiren Turan, her çocuk için güçlü ve zorlanan alanlara göre kişisel planlar oluşturduklarını söyledi.

Velilerin Kaygısı ve Yapılan Hatalar

Velilerin en büyük kaygısının çocuklarının geri kalacağı düşüncesi olduğunu belirten Turan, kıyaslama ve acele etmenin en sık yapılan hatalar arasında yer aldığını ifade etti.

Önyargılar ve Etiketler

Toplumda “tembel” ve “yapamaz” gibi etiketlerin hâlâ yaygın olduğunu söyleyen Turan, çoğu çocuğun sadece doğru yöntemle tanışmadığını vurguladı.

Unutulmayan Hikâyeler

Hiç konuşmayan bir öğrencinin zamanla kendini ifade etmeye başlamasının ve ders çalışmayan bir çocuğun planlı hâle gelmesinin kendisini derinden etkilediğini aktaran Turan, bu dönüşümlerin yaptıkları işin doğruluğunu gösterdiğini söyledi.

Gelecek Hedefleri

Önümüzdeki dönemde daha fazla çocuğa birebir dokunmayı ve aileleri sürecin içine daha güçlü şekilde katmayı hedeflediklerini belirten Turan, kalıcı gelişimin ancak bu şekilde mümkün olacağını ifade etti.

Velilere Mesaj

Destek almanın bir eksiklik değil, güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Gülistan Turan, söyleşiyi şu cümleyle noktaladı:

“Her çocuk öğrenir, yeter ki doğru yöntemle tanışsın.”