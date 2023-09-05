Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yeni Müdür Prof. Dr. Sezgin Kaya oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yeni dönem başladı. Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olmasının ardından Enstitü Müdürü olarak Prof. Dr. Sezgin Kaya atandı.

BUÜ’de yeni dönem yöneticilerinin belirlenmesinde sona gelindi. Fakülte ve meslek yüksekokullarında yaşanan değişimlerin ardından Enstitülerde de yönetim değişikliğine gidilmişti. Son olarak İİBF Dekanlığına atanan Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit’in yerine Prof. Dr. Sezgin Kaya’nın göreve getirilmesiyle üst yöneticiler belirlenmiş oldu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yürüttüğü başarılı çalışmalardan ötürü önceki yönetimde görev alan herkese teşekkür etti. Üniversite olarak lisansüstü eğitimi ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bir araştırma üniversitesi olduğumuz için lisansüstü eğitime değer veriyoruz. Bu anlamda önceliğimizi yüksek lisans ve doktora yapan öğrenci sayısının artırılmasına, eğitimdeki niteliğin yükseltilmesine veriyoruz. Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit hocamız ve ekibi de bu konuda kıymetli çalışmalar yürüttü. Kaliteli fakültelere ve meslek yüksekokullarına sahibiz. Sosyal bilimler alanında da çok güçlü bir yapılanmamız var. Lisansüstü eğitim veren enstitülerimiz de bu kurumların başında yer alıyor. Gücümüzü daha da artırmamız gerekiyor. Bunun için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Emeklerinden ötürü önceki yöneticilerimize teşekkür ediyor, Prof. Dr. Sezgin Kaya ve ekibine de yeni dönemde üstün başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Görevi devreden Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit ise göreve ilk atandığında lisansüstü eğitimin önemini bilerek çalışmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde özellikle yeni programların açılması, projelerin desteklenmesi ve diğer enstitülerle uyumlu hareket edilmesi kriterlerine özen gösterdiklerini kaydeden Prof. Dr. Eryiğit; “Enstitümüzü emin ellerden devralmıştık. Kıymetli ve güzel çalışmalar yaptık. Görevimizin sonuna geldik. Yine görevimizi emin ellere devrettiğimizin bilincindeyiz. Bu süreçte bizlere fedakârca destek veren tüm akademik ve idari kadromuza da teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Sezgin hocamıza ve yönetimine hayırlı olsun” dedi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Sezgin Kaya da teveccühlerinden ötürü Üniversite Yönetimine teşekkür etti. Önceki dönem ile aynı hedefler çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Prof. Dr. Sezgin Kaya; “Bir önceki yöneticilerimizle düşünce yapımız aynı. Lisansüstü eğitimin nitelikli bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Enstitü fonksiyonlarını daha aktif hale getirmeyi önceliklerimiz arasına alacağız. Yeni dönemin üniversitemize ve enstitümüze hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.