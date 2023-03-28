Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, SGK borç yapılandırması hakkında merak edilenleri yanıtladı

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, SGK borç yapılandırması çerçevesinde 48 aya kadar taksit imkanı olduğunu, peşin ödeme halinde ise faizlerin yüzde 90’ının silineceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. Bununla ilgili özellikle SGK borçlarının yapılandırılması, çok daha geniş olarak milyonlarca çalışanı, işvereni, hatta işsizleri de ilgilendirmekte. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Borç Yapılandırma Kanunu ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Karakaş, Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen yasa hakkında Karakaş, SGK borç yapılandırması çerçevesinde 48 aya kadar taksit imkanı olduğunu, peşin ödeme halinde ise faizlerin yüzde 90’ının silineceğini belirtti.

Düzenleme çerçevesinde SGK yapılandırmalarına bakıldığında hali hazırda 20’yi aşkın teşvik bulunduğunu ifade eden Karakaş, “Hazine veya İŞ-KUR aracılığıyla, sağlanan, işverenlere istihdamın arttırılması için verilen 20’yi aşkın teşvik var. İşverenlerinde teşvikten faydalanması için borçlarının olmaması veya borçlarını yapılandırmaları gerekiyor. SGK borcu olduğundan dolayı teşviklerden yararlanamayan işverenler bu cazip yapılandırma ile borçlarını yapılandırdığı takdirde teşviklerden faydalanabilecekler. Yine borcundan dolayı icralık olanlar var, SGK ile mahkemelik olanlar var. Bütün bunlar da yapılandırma çerçevesinde. Hatta yapılandırma çerçevesinde yapılacak ödemelerle birlikte belirli şartlarla icranın kaldırılması da söz konusu. Bu bakımdan gerçekten çok güzel bir düzenleme” şeklinde konuştu.

“Gelir testiniz asgari ücretin 3’te 1’i kadar çıkarsa zaten genel sağlık sigortası primi ödemeyeceksiniz”

Birçok vatandaşın Genel Sağlık Borcu yapılandırması çerçevesinde olduğu halde bundan haberdar olmadığını vurgulayan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar 18 yaşını doldurmuş eğitim hayatını devam etmeyen, 20 yaşını doldurup üniversite eğitimine devam etmeyen veya üniversiteyi bitirip 25 yaşını aştıktan sonra herhangi bir işte çalışmayan ve zorunlu sigortası olmayan işsizler de GSS borçlusu çerçevesinde. Bu vatandaşlara her ay 300 liraya yakın GSS borcu yazılmakta. Bu Genel Sağlık borçlarına ilaveten gecikme zammı cezası uygulanmaktadır. Özellikle altını çizerek söylüyorum ki eğer herhangi, bir işiniz yok ise, eğitim öğretim hayatınız devam etmiyorsa ve zorunlu sigortanız yoksa genel sağlık sigortanızın olup olmadığını mutlaka kontrol edin çünkü bu fırsat bir daha gelmeyecektir. Aynı şekilde gelir testiniz asgari ücretin 3’te 1’i kadar çıkarsa zaten genel sağlık sigortası primi ödemeyeceksiniz. Devlet sizin yerinize genel sağlık sigortası primini yatıracak ve siz ücretsiz olarak genel sağlık sigortası imkanlarından faydalanabileceksiniz.”

“Genel Sağlık Sigortası’nda faizinin tamamen silinmesi söz konusu”

Karakaş, Genel Sağlık Sigortası borçlusu olup borcu tahakkuk eden vatandaşlara yönelik, düzenleme çerçevesinde çok cazip fırsatlar olduğunu da belirterek, “Genel Sağlık Sigortası’nda anaparadan ziyade borçlara uygulanan gecikme zammı ve cezası dediğimiz, yani halkın anlayacağı şekilde faizinin tamamen silinmesi söz konusu. Başvuru açısından da Genel Sağlık Sigortası borçlarına daha uzun vadeli bir süre verildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla gelir testi yapmamış olanların 31 Temmuz tarihini kaçırmamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Genel sağlık sigortası borçlusu olanlarında en geç 31 Ağustos tarihine kadar bütün bankalardan borçlarını ödeyebilirler. Borçlarını ödemeleri halinde bütün faizleri de silinecektir” açıklamasında bulundu.

“Özellikle e-Devlet üzerinden başvuruların yapılmasını tavsiye ediyorum”

SGK borçlarının yapılandırılması çerçevesinde, borç yapılandırma başvurusunda 3 ayrı yol olduğunu açıklayan Karakaş, “Ben özellikle E-Devlet üzerinden başvuruların yapılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten SGK çalışanları Türkiye’nin en fedakar çalışanları. Bir yandan EYT bir yandan prim yapılandırmaları çok aşırı bir iş yükü var. Vatandaşlarımızın da özellikle e-Devlet üzerinden müracaatlarını yapmalarında fayda var. Bunu dışında vatandaşların bizzat SGK’ya gidip yapılandırma işlemine başvurma imkanı var. Yine posta yoluyla da başvuru yapılabilmektedir” diye konuştu.

Yapılandırma işlemlerinde 48 aya kadar taksit imkanı olduğunu da belirten Karakaş, peşin ödeme halinde yurt içi üretici fiyat endeksleri baz alındığını dile getirdi. Karakaş, güncellenen borçların ise faizinin yüzde 90’ı silineceğini de vurguladı.

“Borç durdurma uygulamasının düzenlemede yer verilmesinde fayda var”

Kamu alacaklarının ve özellikle SGK’ya ilişkin borçların yapılandırılmasının son derece geniş ve yerinde bir düzenleme olduğunun, fakat zor durumdaki diğer Bağ-Kurlu’ların düzenlemeden yararlanamadığını hatırlatan Karakaş, “Bağ-Kur’luların erkeklerde 9 bin gün primle emekli olmaktalar. Bu vatandaşlarımız borçlarını ödeyemediğinden dolayı çoğu emekli olamamaktadır. Her yapılandırma düzenlemesinde SGK kamuoyunda borç silme denilen borcun durdurulması uygulaması vardı. maalesef bu uygulamanın mevcut borç yapılandırması yasasında olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu borç durdurma uygulamasına mutlaka düzenlemede yer verilmesine, gerekirse de bunda dair ek bir yasal düzenleme yapılmasında fayda var. Normal bir SSK’lı bazen 3 bin 600, 5 bin primle emekli olabiliyorken esnaflar 9 bin primle emekli oluyor. Dolayısıyla zor durumdaki Bağ-Kur’luların işini kolaylaştırmak lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“Şu anki beklenti SGK’nın kamu bankalarıyla bir protokol yaparak borçlu vatandaşların kolaylık sağlaması”

Emekli olmak için tüm şartları yerine getirmiş fakat prim borcunu maddi sıkıntılardan dolayı ödeyemeyen EYT’lilerinde varlığına değinen Karakaş, Önceki yapılandırmalarda, SGK bankalarla protokoller yapmaktaydı. Örneğin, erkeklerde askerlik borçlanmasıyla primini ödemek isteyenler, kadınlarda ise doğum borçlanmasıyla primini ödemek isteyenler bu protokole uygun olarak gidip borçlarını ödeyerek emekli olma imkanı elde etmekteydi. Şu anki beklenti yine SGK’nın yine ivedi olarak kamu bankalarıyla, gerekirse de diğer bankalarla bir protokol yaparak borçlu vatandaşların kolaylık sağlaması” sözlerine yer verdi.