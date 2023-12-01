Sosyal hizmetler salonları halkın hizmetine açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sosyal hizmetler salonları halkın hizmetine sunuldu.

Sosyal hizmetler salonları halkın hizmetine açıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sosyal hizmetler salonları halkın hizmetine sunuldu.

Lefke Kale, Göksu ve Sakarya sosyal hizmetler salonları bin araç kapasiteli otoparka sahip olup, 500 kişilik kapalı alan, kafe ve seyir alanları ile çok amaçlı salonlar olarak hizmete sunuldu. Aynı zamanda bu salonlarda kutlama, tören gibi etkinliklerin de düzenlenebileceği belirtildi. Otopark sorunu ortadan kalkarak bin kapasiteye yükseltildi. Halkın hizmetine açılan salonlar talep görmeye başladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman