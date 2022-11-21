Sosyal medya fenomeni alkollü araç kullanırken kaza yaptı, ehliyeti kaptırdı
Tekirdağ Çorlu'da dönel kavşakta kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.
Tekirdağ Çorlu’da dönel kavşakta kaza yapan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.
Kaza, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Çorlu - Tekirdağ yolu üzerindeki dönel kavşakta meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Oğuz E. İdaresindeki 34 CZN 856 plakalı otomobil, dönel kavşakta bordür taşlarına çarparak refüje çıktı.
Metrelerce sürüklenerek yola savrulan otomobilin sürücü Oğuz E. kazadan yara almandan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik polisi Oğuz E.’nin alkollü olduğunu belirledi. Yasal sınırların üzerinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Oğuz E.’nin ehliyetine 6 ay geçici süreyle el konuldu.
Öte yandan internet girişimcisi Oğuz E.’nin sosyal medyada fenomen olduğu ortaya çıktı.