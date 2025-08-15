Sosyal medya için vurulma kurgusunun sonu karakol oldu

Başakşehir’de 2 şahsın motosiklet üzerinde seyrederken kaçan bir şahsa ateş ettiği görüntüler sosyal medyaya yansırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatarak olayla ilgili 4 kişiyi yakaladı. Görüntülerin kurgu olduğu öğrenilirken sosyal medya için çekildiği öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında "İstanbul’da bir genç, sosyal medyada paylaşmak üzere silahlı video çekti" başlığıyla paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, Başakşehir’de 2 şahsın motosiklet üzerinde seyrederken kaçan bir şahsa ateş ettiği belirlenirken görüntüleri 17 yaşındaki M.A.T.’nin sosyal medyadan paylaştığı tespit edildi. Videonun 10 Temmuz’da çekilen kurgu bir video olduğu, videoda kimlik bilgileri tespit edilen 17 yaşındaki M.A.T.’nin motosikleti kullandığı, 16 yaşındaki M.B.B.’nin vurulma rolü yaptığı, 16 yaşındaki Ö.F.B.’nin silahla ateş ettiği, 16 yaşındaki Y.A.’nın ise videoyu çektiği belirlendi, 4 şahıs olayda kullanılan kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.