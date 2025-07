Sosyal Medya Uzmanı Cırık: 'Her 'like' milyonlara bedel olabiliyor'

TAKİP ET

Sosyal Medya Uzmanı Erdem Cırık, "Arkadaşınıza bir emoji attığınızda ve görüntülenme sayısı milyona ulaştığında büyük bir maliyet oluşuyor. Sosyal medyada olduğundan fazla vakit geçiriyoruz ve bunun bir maliyeti var. Her ‘like’ milyonlara bedel olabiliyor" dedi.

Sosyal Medya Uzmanı Erdem Cırık, yaptığı araştırmalar sonucunda sosyal medya hesaplarında dolaşmanın; beğeni, yorum, fotoğraf ya da video göndermenin bir maliyet oluşturduğunu fark etti. Cırık, bu maliyetlere ilişkin yaptığı hesaplar sonucunda bireysel olarak bir etki yapmasa bile toplumsal olarak ekonomik zararlar verdiğini gördü. İnsanların sosyal medya kullanımında bir farkındalık oluşturmak istediğini belirten Cırık, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine sosyal medyada harcanan veriler ve maliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bir farkındalık oluşturmak istedik"

Yaptığı araştırmalar sonucunda insanların sosyal medyada olduğundan fazla vakit geçirdiğini ifade eden Erdem Cırık, "Kullanıcıların eğilimlerini incelemek istedik. Eğilimleri incelediğimizde bazı insanların reklamlı gönderilere tıkladığını gördük. Bunun da firmalara ciddi bir maliyet yansıttığını gördük. Hal böyle olunca organik erişimin ne kadar maliyetli olduğunu ve dijital ekonomiye ne kadar katkı sağladığını öğrenmek istedik. Bir farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu.

"Her ‘like’ milyonlara bedel olabiliyor"

Yaptığı araştırmalarda her emojinin, beğenin ve her fotoğrafın bir ekonomik bedeli olduğunu gören Cırık, "İnsanlar birbirine fotoğraf ya da bir video gönderdiğinde bunun bir boyutu oluyor. Bu boyut elektronik ortamlar aracılığıyla diğer cihazlara iletiliyor. Bu iletim sırasında bir ekonomik değer oluşuyor. Operatörler bu veriyi taşımak için bir ücret talep ediyor ve bu 1 milyon görüntülemeye ulaştığında ciddi bir maliyete ulaşıyor. Siz arkadaşınıza bir emoji attığınızda ve görüntülenme sayısı milyona ulaştığında büyük bir maliyet oluşuyor. Sosyal medyada olduğundan fazla vakit geçiriyoruz ve bunun bir maliyeti var. Her ‘like’ milyonlara bedel olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya verileri birleştirildiğinde ortaya büyük bir israf çıkıyor"

Viral olan içeriklerde harcanan megabayt sayısının çok fazla olduğuna değinen Cırık, "Sosyal medyada gördüğümüz her içerik bize basit gibi gelebilir. Üzerinden geçtiğimizde bile o veri bizim telefonumuza yüklendiği için ciddi bir megabayt oluşturuyor. Bu megabayt 1 milyon kişi tarafından izlenen bir videoda ciddi bir veri oluşturuyor. Bu veriler de ekonomiye milyonlarca lira zarar ettiriyor. Kişisel anlamda baktığımızda çok fazla bir zarardan bahsedemeyiz ama bu veriler birleştirildiğinde ortaya büyük bir israf çıkıyor" açıklamasında bulundu.

"İnsanların sosyal medyada ortalama 4-5 saatlik gezinti süresi var"

Yaptığı bu araştırmanın sosyal medya karşıtlığı için değil, farkındalık oluşturmak için olduğunu vurgulayan Cırık, "Hepimiz eve gittiğimizde, yataklarımızda ya da bir yerde uzanırken telefonda çok fazla vakit geçiriyoruz. İnsanların sosyal medyada ortalama 4-5 saatlik gezinti süresi var. Bu süre birleşince ortaya büyük bir israf çıkıyor" dedi.