Sosyal medyada 'atölyede silah üretimi' videosuna ilişkin 1 gözaltı

Sosyal medyada ‘atölyede silah üretimi’ yapıldığına ilişkin videoların paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsı yakaladı. Şahsın ülkeye kaçak yollarla geldiği tespit edilirken, silah üretimi yapmadığı bahse konu silahın ise kurusıkı olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada ‘atölyede silah üretimi’ yapıldığına ilişkin videoların gündeme gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrollerde video içeriğinde bahsedilen silah atölyesinin bulunmadığı, şahsın belinde görülen silahın kurusıkı olduğu anlaşıldı. Ekipler, paylaşım içeriğinde yer alan şahsın kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Bulunduğu ilçede videolu paylaşımlar yaptığı belirlenen yabancı uyruklu A.U. (26) isimli şüpheli, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.