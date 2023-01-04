Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Editör
EditörEditör
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Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.