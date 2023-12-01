Sosyal medyada dolaşan 'telefon kazandınız' reklamlarına dikkat

Tüketici Hakları Derneği Bilecik Şube Başkanı Şerife Köse, dolandırıcıların, sosyal medyada “telefon kazandınız” şeklinde reklamlar yayınlayarak, vatandaşları tuzağa düşürdüklerini söyledi.

Son zamanlarda özellikle instegram gibi sosyal mecralarda “çekilişle telefon kazandınız” şeklinde azımsanmayacak kadar şikayet almaya başladıklarını ifade eden Köse, dolandırıcıların oyununa düşmemeleri için tüketicilerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tüketiciler, instegram sayfalarında “telefon çekilişi” gibi değeri yüksek ürünlerin “sözde” çekilişlerine katılım sağlanmasıyla dolandırıcıların avına düştüklerini anlatan Köse, “Tüketiciler önce çekilişe katılım adı altında bu dolandırıcı kişilerle telefon numarası, adresleri gibi kişisel verilerini paylaşıyorlar. Akabinde dolandırıcılar tarafından ’çekilişi kazandınız’ denilerek kargo ücreti, sigorta bedeli, Imei kayıt ücreti gibi tüketicilerden yüksek meblağlarda ücret taleplerinde bulunuyorlar. Tüketiciler bu bedelleri ödemek istemeseler de bedavaya ürüne sahip olma fikri cazip geldiğinden tüketicilerin olmayan ürün için olmayan bedelleri ödediklerine üzülerek şahit oluyoruz. Bu bedelleri ödemek istemeyen tüketicilerin ise icra tehdidi altında bırakıldıkları da duyumlarımız arasında” diye konuştu.

Şerife Köse, “Şimdi şundan bahsetmek gerekiyor, hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek ve bunun bir tehdit unsuru olarak kullanılması Türk Ceza Kanunu’na göre bir suç yani tüketici bu kişilere karşı her zaman şikayet hakkını kullanabilir. O nedenle tüketicilerin “ah ben TC’mi verdim, numaramı verdim şimdi ne olacak ya başıma bir iş gelirse” gibi endişelere girmesine gerek yok. O nedenle içiniz bir nebze de olsa rahat olsun. Halk arasında “icraya vermek” dediğimiz işlem, bizim İcra ve İflas Kanunumuzca düzenlendiği şekliyle İcra Müdürlükleri aracılığı ile yapılması gereken resmi bir işlemdir. Bu işlem yapılırken alacaklı olduğunu iddia eden kişi ya da kurumun resmi olarak kendi verilerini paylaşması ayrıca alacak dayanağını da belirtmesi gerekiyor. Doğal olarak bu işi “dolandırma” kastıyla yapan hiç kimse kendi kimliğini açıklamak istemeyeceğinden gerçekte icra yapılmasının çok da mümkün olmadığını görüyoruz. O nedenle tüketicilerin bu tip söylemlere karşı soğuk kanlı ve aklı selim bir şekilde yaklaşması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüketiciler vakit kaybetmeden emniyet birimlerine müracaat etmeli”

Şerife Köse, “Yine de böyle bir durumla karşılaşılması halinde tüketicilerin vakit kaybetmeden emniyet birimlerine müracaat etmesi ve avukatlardan hukuki destek alması süreç takibinde çok önemli bir detay. Nitekim, icra takipleri özel uzmanlık gerektiren hukuki bir alan olduğundan tüketicinin bu durumda hangi prosedürü izleyeceğini bilmesi çok da mümkün olmuyor. Ayrıca bizler de derneğimiz adına tüketicilerin haklarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tüketiciler doğrudan derneğimize başvurarak bizlerden destek talebinde bulunabilirler. Ancak en önemlisi elbette ki bilinçli bir tüketici olarak, bedavaya alınmasının mümkün olmadığını bildiğimiz ve kaynağını bilmediğimiz hiçbir uygulamaya dahil olmamak” dedi.