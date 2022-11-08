Sosyal medyada gündem olan tilki için doğal yaşam alanına yiyecek bırakıldı

Ankara Keçiören Kuşcağız Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde, hem gündüz hem de akşam saatlerinde bir vatandaşın kamera görüntülerine yansıyan ve sosyal medyada gündem olan tilki için harekete geçildi. Keçiören Belediyesi Hayvanları Koruma Timi, vatandaştan gelen ihbarlar doğrultusunda tilkinin gelmiş olabileceği kırsal bölgelere yiyecek bıraktı.

Yiyecek bulmakta güçlük çektiği için şehir merkezine indiği tahmin edilen tilki dışında diğer canlıların da olabileceği ihtimali üzerine ilçedeki birçok yaban yaşam alanına yiyecek bırakılmaya başlandı. Tilkinin ilk görüldüğü akşam Keçiören Belediyesine gelen ihbar üzerine Kuşcağız Mahallesi’ne intikal ettiklerini dile getiren Belediye Veteriner Hekimi Eren Süzer, tilkiyi o akşam kendilerinin de gördüğünü, ancak yaban hayvanlarının Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol alanında olduğu için herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını kaydetti. Hekim Süzer, tilkinin o akşam vatandaşların şaşkın bakışları arasında kendiliğinden gözden kaybolduğunu dile getirdi. Süzer, yaban yaşam alanına yiyecek bırakma çalışmalarındaki diğer amacın ise tilkinin şehir merkezinde herhangi bir canlıyla ya da insanla olası temasından kaynaklı kuduz vakasının önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvanlarımız yüce Rabbimin yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Ekiplerimiz soğuk kış aylarında hem yabani hem de sokak hayvanlarımıza yiyecek bırakıyor. İlçemize inen tilki için ise doğal yaşam alanında önlem alarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yiyecek bıraktık” dedi.