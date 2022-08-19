 Sosyal Medyada Nasıl Takipçi Satın Alınır?

Sosyal medya hesaplarınıza kolayca abone ve takipçi kazanmak istiyorsanız sosyalevin.com sitesinden kolay bir şekilde takipçi ve abone kazanabilirsiniz. Her türlü sosyal medya platformunda müşterilerine takipçi kazandıran bu sitede kolayca işlem yapabilirsiniz.

Sosyalevin.com Sitesi Nasıl Kullanılır?

Öncelikle sosyalevin.com adresine giriş yaparak sitenin ana sayfasına ulaşabilirsiniz. Ana sayfada karşınıza çıkan pembe ekranda, sitenin sizler için sunmuş olduğu tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Takipçi ve abone kazanma sürecindeki yapmanız gerekenleri kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. sosyalevin.com sitesinin her sosyal medya platformu için uygulamış olduğu seçenekler vardır.

Her seçenek için takipçi satın al butonu ile kolay bir şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yalnızca takipçi değil beğeni de satın alabilirsiniz. Size sunulan yabancı takipçi, Türk takipçi, bayan takipçi seçeneklerini kullanabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra takipçi satın al butonuna tıklamanız yeterlidir. Her platform için ayrı özellikler mevcuttur ve dilediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Facebook İçin Özellikler

Siteye giriş yaptığınızda Facebook için sunulan seçenekleri kolaylıkla görebilirsiniz. Ayrıca Facebook için size bazı özellikler ve garantiler de sunulmuştur. Örneğin 500 takipçili bir Facebook paketi satın alırsanız;

Garantili servis imkanından yararlanabilirsiniz

Karışık bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz

Sizden takipçi paketi için şifre istenmez

Satın aldığınız paket 0-15 dakika arasında işlem başlar ve hızlı bir şekilde hizmetten yararlanabilirsiniz

Ödemenizi güvenli ödeme ile yapabilirsiniz

7/24 canlı destek ile her türlü sorunuzu yetkili kişilere iletebilir ve sorununuza çözüm bulabilirsiniz

Instagram İçin Özellikler

Sitenin takipçi kazandırdığı bir diğer sosyal medya platformu ise Instagram'dır. Takipçi satın alırken takipçilerin cinsiyetini seçebilir veya garantili takipçi alabilirsiniz. Bu kriterleri " instagram takipçi satın al " butonu ile seçebilirsiniz. Instagram için takipçi satın alırken;

Hesabınızı takip eden kullanıcılar karışık bir şekilde ayarlanır

Garantili tercih ettiğiniz paketlerde, satın aldığınız takipçi sayısında düşme yaşanmaz (eğer satın aldığınız takipçiler azalırsa telafi edilir)

Satın aldığınız takipçileri takip etmezsiniz, sadece onlar sizi takip eder

0-5 dakikada başlar, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir

Güvenli ödeme ile ödemenizi yapabilirsiniz

7/24 canlı destek ile her türlü sorunuzu yetkili kişilere ve sorununuza çözüm bulabilirsiniz

Bu özelliklerin bulunduğu paketleri seçmek için siteye giriş yapabilirsiniz. Daha sonra " instagram takipçi satın al " butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

TikTok İçin Özellikler

Siteye giriş yaptıktan sonra karşılaşacağınız bir diğer sosyal medya seçeneği ise TikTok'tur. " tiktok takipçi satın al " butonu ile hesabınıza takipçi alabilirsiniz. TikTok için takipçi alırken;

Satın aldığınız 1000 takipçi için 100 takipçi hediye kazanabilirsiniz

​​​​​ Takipçilerinizin hepsi gerçek kullanıcılardan oluşur

Bu işlem için sizden şifre talep etmezler

Satın aldığınız takipçileri takip etmenize gerek yoktur, yalnızca onlar sizi takip eder

0-5 dakika içerisinde başlar ve kısa bir süre içerisinde tamamlanır

Satın aldığınız takipçi sayısında düşüş yaşanmaz

7/24 aktif canlı destek ile her türlü sorunuzu yetkili kişilere iletebilir ve sorununuza çözüm bulabilirsiniz

Bu özelliklerin bulunduğu paketleri seçmek için siteye giriş yapabilirsiniz. Daha sonra tiktok takipçi satın al butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Sosyalevin.com Sitesinin Diğer Özellikleri

Neredeyse bütün ünlü sosyal medya platformlarında takipçi, arkadaş ve abone kazanabilirsiniz. TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, Twitter ve Facebook gibi platformlar için takipçi kazanabilirsiniz. Whatsapp iletişim hattı ile yetkililere ulaşabilir ve iletişime geçebilirsiniz.