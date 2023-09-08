Sosyal medyada tıklanma rekoru kırmıştı, vefat edince cenazesine bayrak asıldı

Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 2019 yılında söylediği, "Üç sene askerlik yaptım, yine giderim yine savaşırım" sözleri ile sosyal medyanın gündemine giren 87 yaşındaki Nuri Dede hayatını kaybetti. Nuri Davulcu, vasiyeti gereği Türk Bayrağı ile uğurlandı.

Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Mahallesi’nde ikamet eden Nuri Dede 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı başladığında bisikleti ile tarlasından dönerken bir grup genç ile sohbet etmiş ve sözleri milyonları duygulandırmıştı.

Nuri Davulcu’nun gençler tarafından kaydedilen görüntülerinde, "3 sene askerlik yaptım. Yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye be. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum’’ dediği anlar yoğun ilgi görmüştü.

Bu sözler üzerine İHA ve Pasada.com muhabiri Gökhan Özhan, Nuri Dede’yi ziyaret edip Türk Bayrağı hediye etmişti.

Gelen hediye karşısında duygulanan Nuri Dede "Bu bayrağı hayatım boyunca saklayacağım, ölünce üzerime örtün" dedi. 87 yaşında vefat eden Nuri dedenin vasiyeti üzerine kendisine dört yıl önce hediye edilen bayrak akrabaları tarafından tabutun üzerine serildi.

"Bu yaşımda gider, savaşırım. Bu ülkenin tırnağını alamazlar" diyen Nuri Davulcu’yu Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve dönemin Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci de ziyaret edip Türk Bayrağı hediye etmişti.