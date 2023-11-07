Sosyal medyadan husumetlilerine silahla gözdağı veren 7 şüpheli yakalandı

Sakarya'da sosyal medyada husumetlilerine silahla gözdağı vererek tehdit eden 7 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyadan husumetlilerine silahla gözdağı veren 7 şüpheli yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’da sosyal medyada husumetlilerine silahla gözdağı vererek tehdit eden 7 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya’da, sosyal medya hesabı üzerinden husumetlilerine uzun namlulu silah ve tabancalarla gözdağı veren 7 şüpheliyi tespit eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 526 adet fişek, 68 adet kartuş, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet şok cihazı ve 1 adet nişan tertibatına takılan lazer ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman