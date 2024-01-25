Sosyal medyadan müstehcen paylaşıma gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medyadan müstehcen paylaşım yapan kadın gözaltına alındı.

Sosyal medyadan müstehcen paylaşıma gözaltı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sosyal medyadan müstehcen paylaşım yapan kadın gözaltına alındı.

Kocaeli’de polis ekiplerine yapılan ihbar sebebiyle yapılan çalışmalarda Gebze ilçesinde E.N.S. (21) isimli kadının sosyal medya hesabından müstehcen yayın yaptığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı adres tespiti sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kadın gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.