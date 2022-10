Sosyal medyanın diş estetiği üzerindeki etkisi

Diş klinikleri, diş tedavisi yerine günümüzde artık gülüş estetiği için de ziyaret edilmeye başlandı. Sektör temsilcileri, gülüş estetiğinde Türkiye’nin önemli yere geldiğini vurgularken, sosyal medyanın gülüş estetiği yaptırılmasında etkili olduğunu söyledi.

Bir zamanlar sadece dişin ağrıması, diş kayıpları, bir dişte çürük olması gibi durumlarda hastalar tarafından diş klinikleri ziyaret edilirken, günümüzde bilişimin çok hızlı gelişmesi ile artık bir ihtiyaçtan öte diş klinikleri gülüş estetiği yapılması için de ziyaret ediliyor. Bilişim dünyası ve sosyal medyanın hızlı büyümesi ve görünürlüğün mesafe tanımaması bu işte en önemli etkenlerden birisidir. Türkiye Dental kurucu ortaklarından Gökhan Oskay, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilişim sektörünün diş estetiğine etkisini değerlendiren Gökhan Oskay, ’’Bundan 20 yıl önce, ABD’de diş problemleri olan bir hastanın Türkiye’de yapılan başarılı operasyonlardan haberdar olma şansı çok düşük iken, bu durum şu anda sosyal medya sayesinde çok daha kolay bir hal aldı. Artık hastaya istediğimiz her noktadan ulaşabiliyor ve kendimizi gösterebiliyoruz. Sonraki aşamada hasta üzerinde etkili olan noktalar; ülkemizin bulunmuş olduğu coğrafi konum, ülkemizin tarihi ve gezilecek yerleri, ülke genelinde estetik operasyonlardaki başarı oranları. Türkiye Dental olarak kendi kliniğimizde bugüne kadar yapmış olduğumuz başarılı işlemlerle, hizmetlerimizden memnun kalan hastalarımızın referansları bizleri tercih sebebi olarak öne çıkartıyor’’ dedi.

Bilişimde ulaşılabilirlik kolay olduğu kadar kişilerin birbiri üzerindeki etkilerin de her geçen gün arttığını vurgulayan Oskay, ’’Kişilerin bir kısmı sosyal medyayı kimler nerede ne estetik yaptırdı, bende ortaya gitmeliyim ve benzer estetiği yaptırmalıyım düşüncesiyle kullanıyorlar. Bu da estetiğin her alanında her geçen gün insanların estetik yaptırma sayılarını artırıyor. Bilişimin hızla ilerlemesi estetiğin her geçen gün daha da artacağını gözler önüne seriyor’’ şeklinde konuştu.

Oskay, sözlerini şöyle tamamladı: ’’Ülkemize çok ciddi anlamda ekonomik katkısı olan sağlık turizmi için kaliteden ödün vermeden işletmelerin faaliyetlerini yürütmeleri ülkemizin, dünyada dev bir pazar haline gelen sağlık turizminden hak ettiği payı alması adına faydalı olacaktır.’’