Sosyal medyanın karanlık yüzü ve ailelere düşen büyük görev

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SGM’de gerçekleştirilen “Medya Algılarımızı Nasıl Yönetiyor?” isimli etkinlikte Sakaryalılarla buluşturduğu iletişim uzmanı Sevda Türküsev, sosyal medyanın karanlık yüzünden bahsederek ailelere çocukları bu tehlikeden nasıl korumaları gerektiğini anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, aile kurumuna faydalı ve bilgilendirici organizasyonlarına her gün bir yenisini ekliyor. Aralık ayı kültür takvimi çerçevesinde yapılan son etkinlik, “Medya Algılarımızı Nasıl Yönetiyor” konferansı oldu. Konferansın ise başrolünde ise ünlü iletişim uzmanı Sevda Türküsev vardı. Sevenleriyle ailelerin pür dikkat takip ettiği bir programda bir araya gelen Türküsev, konuşmasının merkezine “sosyal medyayı” koydu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı. Türküsev, sosyal medyanın karanlık taraflarıyla ilgili bilgiler verirken bu noktada çocukların ve gençlerin büyük bir tehlikenin içinde olduğuna vurgu yaptı.

Telefon, tablet ve bilgisayarda kullanılan uygulamaların üreticilerinin yeni nesli çok açık bir şekilde hedef aldığını kaydeden Türküsev, bu zararı önleyebilecek tek kurumun ise aile olduğuna dikkat çekti. Ailelere çoklar için günde en az bir aktivite tavsiyesi veren Türküsev, dikkat çekici tespitlerden bahsetti. Çocuk yetiştirmenin ve örf, adet, inanç ve değerleri aktarmanın özellikle şu dönemde çok kıymetli olduğunu hatırlatan Türküsev “Sosyal medyanın kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılan içerikler ve yönlendirmelere bakıldığında hedefin yaşları büyük olan bizler değiliz. Asıl hedef yeni nesil olarak tabir ettiğimiz gençler ve yeni dünyaya gelecekler. Burada sizlere önemli bir görev düşüyor. Çocuklarınızım yanında olarak onlara örf, adet, inanç ve değerleri doğru öğretmeniz gerekiyor. Doğru inançlar ise ailede bitecek” dedi.

Ayrıca, çocukların eğitildiği en önemli yaşın 1 ile 7 yaş aralığı olduğunu kaydeden Türküsev, “Bir çocuğun en önemli eğitim ve öğretimi yani üniversitesi 1 ile 7 yaş arasında ailesinde bitiyor. Çocuklarınızla birlikte günde en azından bir aktivite yapmanız gerekiyor. Bu kitap okumak, spor yapmak, yürüyüş yapmak vb. olabilir. Çocuğunuzla vakit geçirmek çok önemli. Sosyal medyada bazı uygulamalar aile kavramını ortadan kaldırma çabasıyla örf, adet ve kültürel yapıları yok ediyor. Bunlara yeni kurallar getirilmesi gündemde. Ben bizzat zarar veren uygulamalar kapatılana kadar mücadelemi sürdüreceğim” diye konuştu.

Programın sonunda söz alan Başkan Yüce, “Bilinmelidir ki aile kurumu, her şeyden önemlidir. Yarınlarımıza umut olacak gençlerimizin değerlerimizi, kültürümüzü ve aile ahlakını alması kadar mühim bir mesele yoktur. Bunun bilinciyle hareket edip, çocuklarımızı vatana ve millete hayırlı birer birey olarak yetiştirmeliyiz. Kıymetli Sevda Türküsev hanımefendiye ve tüm konuklara teşriflerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Yüce, program sonunda konuklara hediyeler takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.