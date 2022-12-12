Sosyal ve kültürel etkinliklerde rota Pursaklar

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılarak ulusal ve uluslararası ülkelerden misafirlerini ağırlayan Endemik Vadi, ’Dijital Obeziteye Karşı Teknolojik Diyet ve Doğa Yürüyüşü’ etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Yeni yaşam alanları, yeni parklar ve yeni meydanlar kazandırarak ilçede büyük dönüşümlere imza atan Pursaklar Belediyesi, Endemik Vadi’de ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ziyaretlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bu doğrultuda Endemik Vadi’de; hareket kabiliyetinin en aza indirildiği, insanlarla bire bir iletişimin minimize olması ve kendi düşüncelerini üretememe durumuna karşı çıkmak ve farkındalık oluşturmak adına, "Dijital Obeziteye Karşı Teknolojik Diyet ve Doğa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

"Teknolojiye ilgi gösterirken sosyal hayatı kaçırmamaya dikkat edelim"

Endemik Vadi’nin sanattan bilime, doğadan kültüre birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Teknolojinin içine doğan gençlerimizin dijital bağımlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Endemik Vadi’mizde düzenlenen ’Dijital Obeziteye Karşı Teknolojik Diyet ve Doğa Yürüyüşü’ etkinliğine ev sahipliği yaptık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli anlamlar barındıran etkinlikle; bire bir iletişim kurmanın, kendi beceri ve düşüncelerini ortaya koymanın ve sosyalleşmenin önemine dikkat çekilen önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. Geleceğimizin mimarı olacak gençlerimizden ve çocuklarımızdan, teknolojiye ilgi gösterirken sosyal hayatı kaçırmamalarını rica ediyorum. Bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam ederek, hizmet alanlarımızda sosyal, kültürel ve sportif canlılığı korumayı sürdüreceğiz" dedi.