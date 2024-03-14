Bilecik’te gerçekleşen ‘Kelimenin Yolculuğu’ adli söyleşi için salonlar doldu taştı.

Vatandaşları birçok kültür ve sanat etkinliğiyle buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününde binlerce Bilecikli bir araya geldi. Oyuncu Anne ve Yazar Şermin Yaşar, Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününde binlerce Bilecikli bir araya geldi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

İmza için metrelerce kuyruk oluştu

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen söyleşi öncesinde Bilecik Belediyesi Kitap Kafe’de okurlarıyla buluşan Yazar Şermin Yaşar, kitaplarını imzaladı. Metrelerce kuyruğun oluştuğu imza etkinliğinde Yazar Yaşar, okurlarıyla sohbet etti. Daha sonra söyleşi programına geçen Yazar Şermin Yaşar, kelimelerin önemi, kelime dağarcığı, çocuklarla iletişim, kelime müzesi konularda bilgiler paylaştı. Bilecikli biri olarak hemşerileriyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yazar Şermin Yaşar, söyleşi sonunda çocukların sorularını da cevaplandırdı. Söyleşi sonunda Vali Aygöl ve Belediye Başkanı Kaya, konuşmacı Şermin Yaşar’a çiçek takdim ederek teşekkür etti.