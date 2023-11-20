Söz, geleceğin teminatı çocuklarda

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen ‘Gelecek, yüzyılı konuşuyor’ konulu çalıştayda, geleceğin yöneticileri olan çocuklar daha güzel bir dünya için söz aldı. Çocukların her zaman büyük düşünmesini isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Konuşmak, tartışmak, düşünmek ve bunları hayata geçirmek zorundayız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde ‘Gelecek, yüzyılı konuşuyor’ konulu çalıştay düzenlendi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve 150 civarında öğrenciler katıldı.

“Her zaman büyük düşünün”

Ülkenin geleceği olan çocuklara her zaman güvendiğini ve fikirlerine önem verdiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha büyük işlere imza atmak için fikir sunan ve düşünen nesillere ihtiyaçları olduğunu belirtti. Düzenlenen çalıştayın gençler için bir fırsat olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Her zaman büyük düşünün. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Kadim bir tarihimiz var. Yapacağınız daha çok işler var. Ülke olarak güçlü olmak zorundayız. Maalesef güçlünün haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Üretmek zorundayız, icraat yapmak zorundayız, yüksek teknolojiyle donanmak zorundayız. O yüzden konuşmak, tartışmak, düşünmek ve bunları hayata geçirmek zorundayız. Bunu yapacak olan sizlersiniz. Bizler de sizlere uygun ortamlar hazırlayarak özgüveninizi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı. Geleceğin yöneticileri olan çocukların, haklarını yine kendilerinin koruyacağını dile getiren Vali Demirtaş, “Programda Dünya Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesine ve bugüne yansımaları aktarılacak. Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Bursa’mızda ve ülkemizde çocuk haklarına dair yeni pencereler açılacaktır. İnanıyorum ki Birleşmiş Milletler’e yön ve yol gösterecek fikir ve görüşler çıkacaktır. Tüm katılımcılara kolaylıklar diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, toplantıda ortaya çıkacak genç fikirlerin önem taşıdığını belirtti. Gençlere güvendiklerini söyleyen Alireisoğlu, dünyanın çocukların temiz fikir ve düşüncelerine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her devletin çocukların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışma yapmak zorunda olduğunu hatırlattı. Sözleşmenin maddelerini konuşmak ve yeni uygulama örnekleri belirlemek üzere toplantının düzenlendiğini anlatan Uysal, yarınlara yön verecek olan toplantının hayırlı olmasını diledi.

Bursa İl Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Sıla Gündoğdu ise, geleceğin umudu olan çocuklar için toplandıklarını söyledi. Konuşulan her fikri ve yorumu faaliyete geçirmeye çalışarak çocuklar adına ilerleme kat etmek istediklerini dile getiren Gündoğdu, “Bunu sadece kendi şehrimiz için değil, Türkiye’nin geleceği için yapmış olacağız. Hedefimiz, haklarını savunamayan çocuklara ulaşmak, çocuklarla beraber yapılan faaliyetlere katkı sağlamak, çocuklar için daha çok alan açabilmektir. Her ulaştığımız çocuk bizleri bir adım daha ileri götürmektedir. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Geleceğin umutları olan çocuklara, özgür bir yaşam diliyorum. Birlikte daha güçlüyüz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştay, masa konuları ve poster hazırlamalarıyla devam etti.