Bir dönem Balıkesir siyasetine damga vuran Sami Sözat hayatını kaybetti. 1991 yılında Doğru Yol Partisi’nden milletvekili seçilen ve 2014 yılında da CHP’den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve uzun yıllar Ziraat Odası Başkanlığında bulunan Sami Sözat’ın cenazesi yarın ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.

Balıkesir’de Doğru Yol Partisi’nden 1991 yılında milletvekili seçilen, TBMM’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı, DYP’de ilçe başkanlığı ve İl Genel Meclis Üyeliği yapan, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sami Sözat tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ziraat Yüksek Mühendisi Sami Sözat, Balıkesir’de uzun yıllar Ziraat Odası’nda başkanlık da yaptı. 2 çocuk babası 67 yaşındaki Sözat’ın cenazesi Zağnos Paşa Camii’nde yarın kılınacak İkindi Namazının ardından toprağa verilecek.