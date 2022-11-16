Sözleşme imzalandı, 'Ada Hayat' başlıyor

Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Uygulama İhalesi Sözleşmesi Orhangazi Kültür Merkezi’nde imzalandı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve ihaleyi kazanan firmanın yöneticisi Ali Dünya’nın imzaladığı sözleşme sonrası konuşan ve ayrıntıları paylaşan Başkan Işıksu, “Ada Hayat’ın şehrin yarınları için birçok güzelliğin dalga dalga yayılmasına kıymetli bir başlangıç olacağına tüm kalbimle inanıyor ve imzaladığımız sözleşmenin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ali Dünya ise, “Ada Hayat Projesi’ne hep birlikte imza atmaktan son derece mutluyuz. Mutlu Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün ve yarın bu projeyi hep güzelliklerle anacağız” diye konuştu.

Adapazarı Belediyesi tarafından şehrin tam merkezindeki 18 bin 700 metrekarelik alanda hayata geçirilen Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’nin gerçekleştirilen uygulama ihalesini kazanan firma yöneticisi ile Orhangazi Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Başkan Mutlu Işıksu, yapım sözleşmesini imzaladı. İmza programına AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta, Belediye Meclis Üyeleri, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve İdari Kadrosu katıldı.

İmzalanan sözleşme sonrası konuşan firma yöneticisi Ali Dünya, Ada Hayat Projesi’nin şehir için çok kıymetli bir proje olduğunu vurguladı. Dünya, “Bu şehrin insanı olarak Ada Hayat Projesinin, kentsel dönüşüme bir başlangıç olduğunu gördük ve incelememiz neticesinde bu çalışmaya ilgi duyduk ve ihaleyi kazandık. 1984 yılında kurulan firma olarak bu şehirde ayak basmadığımız sokak yoktur. Ayrıca ülke içi ve dünyanın birçok ülkesinde çalışmalarımız oldu, olmaya devam ediyor. Şehrimizin en kıymetli yerinde hayat bulacak bu projede de sizlerle birlikte imzamız olacak ve firmamızın 40’ıncı yaşını Ada Hayat ile kutlayacağız. Mutlu Başkanımıza ve takım arkadaşlarına bizlere güveni için çok teşekkür ediyoruz. Bugün ve yarın hep bu projeyi güzelliklerle anacağız diyor, şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerime en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ali Dünya’ya teşekkür ederek konuşmasına başlarken, projenin öneminden bahsetti ve sözleşme ayrıntılarını paylaştı. Başkan Işıksu, “2 yılı aşkın süredir hem şahsi hem de kurumsal yaşamımız açısından oldukça meşakkatli ve bir o kadar da kıymetli çalışma sürecini hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Rabbime hamd ediyorum. Şeffaf, adil, hakkaniyetli, olması gerektiği şekilde, istişareden ödün vermeden, şehre yakışır bir projeyi, ilklere imza atan, şehrin yarınlarına adeta çok güzel bir nakış gibi işlenecek olan Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projemizi, şehrimizin en değerli firmalarından biri olan firma ile birlikte inşallah tamamlayacağız. Adapazarı’mızın kuruluşuna işaret eden, içerisinde Meydan, Çarşı, Belediye Hizmet Binası, Orhangazi Miğfer Müzesi, Çok Amaçlı Salon, (Sinema, Tiyatro ve Evlendirme Dairesi) ve Otoparkların dahil olduğu 6 farklı projeyi barındıran, her detayında anlam saklı ve hepimizin hikayesine, ayrıntılarına hakim olduğunu bildiğimiz bu projenin sözleşmesini imzalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ada Hayat şehrin projesidir”

Başkan Işıksu, “Her zaman ifade etmekten hiç geri durmayacağım. Ada Hayat, şehrin projesidir. Bu projeyi, bizlere inancını, güvenini hiç yitirmeyen, dua ve destekleriyle hep yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyor olmanın, bu projeye inanmış ve gönlünü vermiş olanlarla, sizlerle birlikte başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sürecin en başından bugüne hamdolsun şeffaflıktan hiç ödün vermedik ve sözleşme günümüzde, gurur günlerimizden biri olan bugünde ayrıntılardan bahsetmiş olalım. Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi, 18 bin 700 metrekare alan içerisinde, 53 bin 515 metrekare toplam inşaat alanına sahiptir. Hak sahibi ortaklarımıza 7 bin 843 metrekare ticari alanlar yapılıp teslim edilecektir. Proje ile birlikte firma, ticari alanlardan 14 bin 971 metrekareye sahip olacak; teraslardan 490 metrekarenin ve -2’nci kattaki 4 bin 286 metrekarelik otoparkın işletim hakkını üstlenmiş olacaktır. Buradaki toplam metrekare de 19 bin 747’dir. Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Alanında; Belediye Hizmet Binası, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları (Orhangazi Miğfer Müzesi, Çok Amaçlı Salon, (Sinema, Tiyatro ve Evlendirme Dairesi)), -1’inci kattaki otopark, teraslar ve meydandan oluşan 21 bin 788 metrekare, Adapazarı Belediyemizin tasarrufunda olacaktır. Özetle, ortak alanlar (merdivenler ve asansörler gibi) toplam inşaat metrekaresinden (53.515) düşüldüğünde, net metrekare 49 bin 378 olmuştur. Böylelikle, Ada Hayat Proje Uygulamasında yüklenici firma 19 bin 747 metrekare ile yüzde 39,99 hakka sahip olacaktır. İmzaladığımız sözleşme ile birlikte firmaya hemen yer teslimini yapacağız. Firmanın, projenin sahada uygulamasını -belirttiğimiz takvim içerisinde- yani, yapı ruhsatı kesiminden itibaren 15 ay içerisinde tamamlamak için gece gündüz çalışacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

“Ada Hayat ile hayaller gerçeğe dönüşüyor”

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, sözleşmenin ardından yaptığı konuşmada, Başkan Mutlu Işıksu ve Ali Dünya’yı tebrik etti. Ada Hayat Projesi’nin şehre vizyon katacağını vurgulayan Aydın, “Şehrin kalbinde imza olacak bu güzel proje için Mutlu Başkanıma ve ekibine, ihaleyi üstlenen Dünyalar firmasına çok teşekkür ediyorum. Bu proje hep hayalimizdi. Hayallerimiz bugün gerçeğe dönüşüyor. Ada Hayat şehrin tamamına örnek olacak, ivme ve vizyon katacaktır. Hassaten emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu. Meclis üyeleri ve katılımcılarının görüşlerinin ardından alkışlarla hatıra fotoğrafı çekildi.