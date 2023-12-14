SP Kocaeli Milletvekil Bitmez, doğum gününden bir gün önce hayatını kaybetti

Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in yarın doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki konuşması sırasında rahatsızlanarak, Bilkent Şehir Hastanesi’ne getirilmişti. Tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Bitmez’in 15 Aralık 1969 yılında hayata geldiği ve yarın 54 yaşına gireceği ortaya çıktı.

Hasan Bitmez Kimdir?

1969 yılında Giresun’un Alucar ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Gebze İmam-Hatip Lisesinde tamamlayan Bitmez, ardından El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesini bitirerek lisans eğitimini tamamladı.

Öte yandan, Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.