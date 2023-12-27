Sparta Prag kaptanı Pavelka, Galatasaray eşleşmesini İHA'ya değerlendirdi

Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag’ın kaptanı David Pavelka, bu zorlu eşleşmeyi İHA’ya değerlendirdi. Bir dönem Süper Lig’de Kasımpaşa forması da giymiş olan Pavelka, Galatasaray’ın büyük bir takım olduğunu söyleyerek, "Şampiyonlar Ligi’ndeki bazı maçlarını izledik. Dolayısıyla neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Ancak her maçta olduğu gibi saygı ve tevazu ile onları yenmeye çalışacağız. Tüm maçlar 0-0 başlar, dolayısıyla ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya’nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Bir dönem Türkiye’de de forma giymiş olan Sparta Prag’ın kaptanı David Pavelka, İhlas Haber Ajansı muhabirine eşleşmeyi değerlendirdi. Öncelikle Sparta Prag’ın, Çekya Ligi’ndeki gidişatı hakkında konuşan Pavelka, “Geriye dönüp baktığımızda bazı maçları daha iyi oynayabilirdik ama bu maçlar bize çok iyi bir ders oldu. Genel olarak gidişatımızdan memnunuz. Gruptan çıktık ve Avrupa Ligi’ndeki ana hedefimiz buydu” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray, harika oyuncularla dolu büyük bir takım”

Sparta Prag’ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibinin Galatasaray olmasıyla ilgili 32 yaşındaki futbolcu, “Zorlu bir rakibimiz var. Galatasaray, harika oyuncularla dolu büyük bir takım. Karşılıklı oynadığımız maçları hatırlamayı gerçekten seviyorum. Taraftarların stadyumda oluşturduğu atmosferden her zaman keyif aldım” cümlelerine yer verdi.

“Galatasaray’ı yenmeye çalışacağız”

Kuranın ardından takım arkadaşları ile Galatasaray hakkında konuştuklarının altını çizen Pavelka, “Takım arkadaşlarımla Galatasaray’ı konuştuk. Galatasaray çok güçlü olduğu için kuradan önce de herkes çok saygı duyuyordu. Şampiyonlar Ligi’ndeki bazı maçlarını izledik. Dolayısıyla neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Ancak her maçta olduğu gibi saygı ve tevazu ile onları yenmeye çalışacağız. Tüm maçlar 0-0 başlar, dolayısıyla ne olacağını asla bilemezsiniz” değerlendirmesini yaptı.

“Hakeme saldırıldığını görünce şok oldum”

Pavelka, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’e yapılan fiziki saldırı ve İstanbulspor’un hakem kararları sebebiyle sahadan çekilmesine de değinerek, “Her iki olay da Türk futboluna kötü bir ışık tutuyor ve bu da beni çok üzüyor. Ben Türkiye’de harika deneyimlerle dolu harika yıllar yaşadım. Hakeme saldırıldığını görünce şok oldum. İlk başta bunun bir şaka olduğunu düşündüm ama maalesef değildi. Hakem Halil Umut Meler’e acil şifalar ve kariyerine dönmesini diliyorum” açıklamasını yaptı.

“Türkiye Ligi’nin seviyesi sürekli gelişiyor”

David Pavelka, Süper Lig’de kendisinin forma giydiği dönem ile şu anki periyodun aynı olduğunu dile getirerek, “Karşılaştırmak çok zor. Çok fazla maç izliyorum. Arkadaşlarımı ve eski takım arkadaşlarımı takip ediyorum ama her gün orada değilim. Birçok şeyde durum aynı. Futbol ve ligin seviyesi sürekli gelişiyor” diye konuştu.

“Büyük yıldızların Türkiye’de oynamasından keyif alıyorum”

’Türkiye’de en beğendiğin oyuncu kim?’ şeklinde yöneltilen soruya Pavelka, “Büyük hücum yıldızlarının Türkiye’de oynamasından keyif alıyorum. Kendi pozisyonumdaki daha fazla oyuncuyu takip ediyorum ve bu alanda beğeneceğim çok oyuncu var. O yüzden tek isim söylemeyeceğim ancak Mame Thiam ve Aytaç Kara gibi birlikte oynadığım oyuncuların Dzeko ve Icardi gibi forvetlerin gol sayısını yakaladığını görmek güzel” cevabını verdi.