Spor Bilimleri Fakültesi akreditasyon belgesine kavuştu

SPORAK tarafından akredite edilen SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü akreditasyon belgesine kavuştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Bilimleri Derneği Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından aktedite edilmesinin ardından akreditasyon belgesini aldı. Akreditasyon belgesi, üniversite lokalinde düzenlenen törenle SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Kolayiş’e takdim edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kalite yolculuklarının dış kaynaklar tarafından taçlandırılmasından duydukları memnuniyeti aktardı. Sarıbıyık, +1 Eğitim Modeli’ni ilk uygulayan ve sahaya öğrencileri ilk gönderen Spor Bilimleri Fakültesi olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde de protokol altına alınan işin öncülüğünü yapmayı başaran bir fakültelerinin olduğunu söyledi.

“Kalite tesadüf değil”

Üniversite ve Rektör Sarıbıyık’ın vizyonu doğrultusunda akreditasyon çalışmalarını başlattıklarını kaydeden SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, “Spor Yöneticiliği Bölümümüz akredite oldu ve belgesini aldı. Diğer üç bölümümüz için de SPORAK’a başvurularımızı yaptık. Yakın zamanda saha ziyaretleri olacak. Diğer bölümlerimizin de akredite olacağına inanıyoruz. Kalite tesadüf değil. Çaba ve emek gerektiren uzun soluklu bir süreç. Bu süreçte rektörlüğümüzün ciddi katkıları oldu. Her ne olursa olsun tek başına olan bir iş değil. Arka planda ciddi çalışmalar yaparak bu sürece katkı sağlayan ekip arkadaşlarımız var. Hepsine emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan törene, Rektör Sarıbıyık’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ve fakülte akademisyenleri de yer aldı.