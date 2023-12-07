Spor Bilimleri Fakültesi'nin başarılı öğrencilerine burs desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Bölümü’nü en yüksek puanla kazanan birer öğrenciye iş dünyasından aylık bin 900 lira burs desteği geldi.

Yaklaşık 6 ay önce kurulan BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi adına yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Kent dinamikleri ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunan dernek yönetimine Bursaspor ve bir firmadan destek geldi. Hazırlanan burs protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Dernek Başkanı Öğr. Gör. Nazım Gürak, Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin ve firmanın Genel Müdürü Öykü Yeşim Anıl imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, başarılı öğrencilerin üniversiteye yönlendirilmesi amacıyla kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Üniversitelerin aidiyet duygusu, sahiplenici bir kimlik oluşturulması ve mezunlarla diyaloğun sürdürülmesini son derece önemli bulduklarını aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Gerek sıralamadaki yerimiz gerekse de üniversitenin genel kültürü açısından güçlü bir aidiyet duygusuna ihtiyacımız var. Büyük ve etkili bir üniversite olabilmenin temel şartlarından birisi de mezunların üniversitesini sahiplenmesidir. Bizim gibi büyük ölçekli üniversiteler bu sahiplenmeye ihtiyaç duymaktadır. Geniş bir mezun takip sistemi için altyapı hazırlıklarımız sürüyor. Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde hayatın her alanında kendisini geliştirmiş, başarılı olmuş ve belli kademelere gelmiş mezunlarımız var. Onlarla ilişkilerimizi yeniden inşa etmek ve aidiyet duygularını geri kazandırmak için çalışıyor. Bu yıl kurulan BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Mezunları ve Mensupları Derneği de bu anlamda bizlere önemli katkılar sağlayacak. Derneğimiz sayesinde bugün Bursaspor Basketbol ve bir firma ile burs protokolü imzalayacağız. Başarılı gençlerin ödüllendirilmesi ve gelecek yıllarda üniversitemize kazandırılması adına çok anlamlı bir destek olacak. Derneğimizin ve şirketlerimizin kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Dernek Başkanı Öğr. Gör. Nazım Gürak ise 2023 Mart ayında kurulduklarını ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesinin yanı sıra nitelikli öğrencilerin fakülteye kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi. Mezunlar ile öğrenciler arasındaki bağın güçlendirilmesi adına da çok sayıda proje hazırlığında olduklarının bilgisini veren Öğr. Gör. Nazım Gürak; “Üniversitemiz ve Fakülte yönetimimizin desteği ile kuruluş sürecimizi geride bıraktık. Bundan sonra atacağımız adımlar ile mezunlarımızı ve öğrencilerimizi aynı çatı altında buluşturmaya ve çok daha güçlü bir Spor Bilimleri Fakültesi kimliği oluşturmaya gayret edeceğiz. Burs desteği bu ay itibarıyla başlıyor. Hem Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümünü hem de Antrenörlük Eğitimi Bölümünü 1.likle kazanan öğrencilerimiz bu aydan itibaren 10 ay burslarının alacaklar. Önümüzdeki yıl ise burs vereceğimiz öğrencilerimizi, her bölüm için 3 kişiye çıkaracağız. Bunu da yetenek sınavı kitabında belirteceğiz. Böylece daha fazla öğrencinin ve daha fazla spor alanında başarılı öğrencilerin Spor Bilimleri Fakültesini tercih etmesini istiyoruz.” dedi.

Törende konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı da derneğin öğrencilere destek sağlanması hedefinin yanı sıra akademik ve bilimsel çalışmalarda aktif görevler alacağını vurguladı. Prof. Dr. Ramiz Arabacı; “Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizi daha yukarılara çıkarabilmek için yayın sayımızın ve niteliğimizin artırılması gerekiyor. Bunun için de sadece bilimsel anlamda çabalamak yeterli olmayabiliyor. Maddi katkının da sağlanması gerekiyor. Derneğimizin orta vadeli hedefleri arasında öğretim üyelerine yayın konusunda destek sağlanması gelmektedir. Bu konuda iş dünyamızdan katkı bekliyoruz. Ayrıca kampüsümüzde büyük bir spor tesisi yapılıyor. Öğrencilerimiz açısından son derece kıymetli bir faaliyet alanı olacak. Burada sınıf ve idari bina konusunda eksiklik yaşıyoruz. Derneğimizin bu sıkıntıyı çözebilmek adına girişimleri olacak. Bursa’daki hayırsever iş insanlarının bu konuda bizlere destek vereceğine gönülden inanıyoruz. Bugün bizlere destek olan Bursaspor ve firmalarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kendisinin de BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olduğunu belirten Bursaspor İnfo Yatırım Başkanı Sezer Sezgin ise böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer almaktan ötürü mutluluk duyduğunu söyledi. Burs desteğinin bir başlangıç olarak görülmesi gerektiğini aktaran Sezer Sezgin; “Bunun dışında üniversitemiz ve fakültemiz için üzerimize düşen ne varsa seve seve katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. İşbirliğimizin farklı boyutlarda devam etmesini temenni ediyorum. Protokolümüz; üniversitemize, fakültemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Firma Genel Müdürü Öykü Yeşim Anıl da BUÜ’nün kendileri için her zaman özel bir yeri olduğunu vurguladı. Sporcu bir aileden geldiğini aktaran Anıl; “30 yıl önce Bursa’ya yerleştim. Şirketimizde spor, sağlık, ihracat öncelikli faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlere her şartlarda destek verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda elimizden gelen katkıyı sunmak istiyoruz. Fakültemizden burs konusunda destek talebi geldi. Seve seve kabul ettik. Bundan sonrası için de desteklerimizi sürdürmek istiyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasını yaptı.