Spor camiasının ünlü isimleri, İGÜ'de buluştu

’Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Paydaş Gelişim’de Buluşuyor’ etkinliğine spor camiasından ünlü isimler katılım sağladı. Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen panelde bir araya gelen ünlü isimler, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yaşadığı şiddete ortak tepki göstererek "Umarım bu son olur" dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun düzenlemiş olduğu ’Cumhuriyetin 100. yılında 100 Paydaş Gelişim’de Buluşuyor’ başlıklı panelde spor dünyasından ünlü isimler, akademisyenler ve öğrencilerle buluştu. Panel, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ve değerli isimleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’in açılış konuşmasıyla başladı. ’Cumhuriyetin Şampiyon Kadınları’ başlıklı panelde milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ve eski milli voleybolcu Neslihan Demir yer alırken, ’Sporda Fark Oluşturan’ başlıklı panele ise Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve NutSpor Spikeri Nebil Evren katılım sağladı. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yaşadığı şiddetin de ele alındığı panelde, spor camiasının ünlü isimleri şiddete karşı tepki gösterdi.

Volkan Demirel: "Keşke bu olay yaşanmasaydı, sadece futbolda değil, hayatımızda da şiddeti istemiyoruz"

Teknik direktörlük kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Kendimi bir eğitimci gibi görüyorum. Kendi yaşadıklarımdan, tecrübelerimden, hayatımda karşıma çıkan olaylardan olumlu veya olumsuzlardan çıkardıklarımla yol çizmeye çalışıyorum. Benim amacım onlara futbolculuk hayatında destek vermek. Sonuç alabilirsem de mutlu oluyorum" dedi.

Tüm Türkiye’nin gündeminde olan hakem saldırısı ile ilgili de konuşan Demirel, hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Üzücü bir akşam oldu. Biz sadece futbolda değil, hayatta da şiddet olmasına karşıyız. Kimseye, herhangi bir insana bu şekilde tepki vermek doğru değil. İtiraz olabilir. Ama bu şekilde şiddet olamaz. Halil hocama geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve sahalara döner. Hepimiz insanız, hatalar yapıyoruz. Ben dahil hepimizin bir hatası var sahalarda. Fakat bir insan olarak bu olayı çok yadırgadım. Sadece futbolda değil, hayatımızda da şiddeti istemiyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Bence bu olaydan sonra çok önemli tedbirler alınacaktır. Herkes futbolda hata yapabilir. 90 dakika biter, bu tarz şeylere takılmamak lazım. Hayat o kadar değerli ki yarın nasıl bir hayata kalkacağımız belli değil. O yüzden herkesin duyarlı olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çok eskiden beri hakemlere karşı yanlış bir tavır olduğunu ifade eden Nebil Evren, "Sadece futbolda değil, toplumun her alanında şiddet olaylarının yaşandığını görüyoruz. Ama tabi futbolda ya da spor alanında meydana gelen şiddet olayı daha fazla dikkat çekiyor. Çünkü spor; dostluk, barış ve kardeşliktir. Fakat maalesef bu olay bağıra bağıra geliyordu. Hakemlerle ilgili tartışmalar, onların üzerindeki baskı, hakemler hakkındaki ithamlar ve suçlamalar daha da şiddetli bir şekilde artıyordu. Daha önce de hakemler saldırıya uğradı ama umarım bu sefer bu bir milat olur. Bunun bir daha tekrarlanmamasıyla alakalı olarak da kalıcı çözümler üretilir. Bunun için de her şeyden önce topyekün eğitime ihtiyacımız var. Ayrıca özgür bir tartışma ortamına ihtiyacımız var, her kesimin bir araya gelip sorunları tartışabiliyor olması lazım. Yani çözüm; her şeyden daha önce ilk olarak yapılmayan konuşmak ve tartışmak, ciddi yaptırımlar uygulamak, bu ve benzeri davranışlarda bulunanları ise ivedilikle futboldan dışlamak" dedi.

Buse Tosun Çavuşoğlu: "Olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandırmak istiyorum"

’Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Paydaş Gelişim’de Buluşuyor’ başlıklı etkinliğin oturumlarından biri ’Cumhuriyetin Şampiyon Kadınları’ temasıyla milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ve eski milli voleybolcu Neslihan Demir’in katılımıyla gerçekleşti. Kadın olarak sporcu olmanın zorluklara değinen Buse Tosun Çavuşoğlu, "Kadın olarak sporcu olmak zor, güreşçi olmak daha zor diyebilirim. İnanılmaz yorucu antrenmanlara maruz kalıyoruz. Her branşın kendine göre zorluğu var ama güreşte nabzımızın 180-200’lere çıktığı anlar oluyor" dedi. Güreş sporunun Türkiye’ye en çok madalya kazandıran branş olduğunu belirterek milli güreşçi, "Ülkemiz için tek bir amaç ve bayrak uğruna mücadele ediyoruz. Olimpiyatlarda ülkemize altın madalya kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Neslihan Demir ise, "Benim, Türk sporuna çok büyük bir borcum var. Eğer bugün buradaysam voleybol sayesinde. Bunu da, disiplin ve sabırla buraya taşıdım" dedi.

Yaşanan şiddet olayına değinen ve şiddetin başarıyı engellediğini ifade eden Buse Tosun Çavuşoğlu, "Kesinlikle Türk toplumuna yakışmayan görüntüydü. Sporda görmek istemediğimiz kareler. Umarım tekrarı yaşanmaz. Sporda şiddete yer vermek aynı zamanda başarıya da gölge getiriyor. Başarılı sporcu olabilmek için disiplinli, saygılı ve saygın sporcu olmak gerekir. Bunun öncesinde de kulüp başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, bu anlamda rol model oluyorlar. Bizler de bunu en iyi şekilde temsil etmek durumundayız. Çünkü ülkemizde bunu en iyi şekilde yerine getirme konusunda öncelik bizlere düşüyor" şeklinde konuştu.

Türk sporuna yakışmayan üzücü sahnelere şahit olduklarını söyleyen Neslihan Demir. Özellikle ülkece uluslararası başarılar elde etmeye başladığımız yıllarda böylesine ilkel bir davranış gerçekten çok üzücü. Tüm spor camiasına geçmiş olsun umarım bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.

Mehmet Soyal: "En önemli hedeflerimizden birisi, reel sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmek"

’Ülkemizin Hayallerinin Peşindeyiz’ mottosuyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Soyal, "Yüksekokul olarak en önemli hedeflerimizden birisi, reel sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin yanında; spor sektörünün ihtiyacı olan bilimsel çalışmaları yapmak ve gelişen teknolojiyi takip ederek alana katkı sağlamak. Bu görev bilinciyle, spor alanına doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet eden kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ülkemize hizmet etmeyi amaç edindiğimizi söylemek isterim" açıklamasında bulundu.

Spor bilimci olarak şiddet olaylarına değinen Doç. Dr. Mehmet Soyal, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bu vahim olay hepimizi üzdü. Bir spor bilimci olarak bizim sürekli öğrencilerimize veya alandaki herkese sürekli söylediğimiz bir şey var; Fair-Play. Spor aslında keyif alınması gereken bir alanken son dönemde biraz daha şiddet veya öfke ve nefretle beslenmeye başladı. Spor insanları kaynaştırır. Umarım bununla ilgili herkes gerekli sorumlulukları yerine getirir. Şiddetten uzak bir spor dünyası umarım bugünden itibaren tekrardan inşa edilir."