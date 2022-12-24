Spor kenti Yıldırım

Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında ilçenin ‘Spor Kenti’ kimliğini güçlendirecek birçok çalışmayı hayata geçirdi.

Yıldırım’da spor yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye yeni spor tesisleri kazandıran ve mevcut tesislerde de renovasyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için eğitim çalışmalarını süratle sürdürüyor.

5 yıldızlı spor tesisleri

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Yıldırım’da sporu tabana yaymak için çalışan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin dört bir yanına 5 yıldızlı spor tesisleri kazandırdı. Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan ‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ve ‘Ulus Kadın Spor Merkezi’ni hizmete açıp, ‘Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 milyonluk bir yatırımla yenileyen Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında Millet Kadın Spor Merkezi’ni ve Mimar Sinan Spor Tesisi’ni sil baştan yenileyip modern bir komplekse dönüştürerek vatandaşların hizmetine açtı. Ayrıca Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’ne kadın, çocuk ve gençler için spor salonu kazandırmak adına çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni yıkarak modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürmek için renovasyon çalışmaları yürütürken Millet Kapalı Spor Merkezi için de temel hafriyat çalışmalarına başladı. Çalışmaların yüzde 50’sinin tamamlandığı Siteler ve Samanlı halı sahaları kısa sürede tamamlanıp Demetevler’e kazandırılacak halı sahanın yapımına başlanacak.

62 bin 119 vatandaşa spor hizmeti

2019 yılından bu yana 146 bin 424 vatandaşı sporla buluşturan Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında yaz ve kış okulları ile 40 bin 507, jimnastik okulları ile 2 bin 406, sosyal sorumluluk projeleri ile 5 bin 50, kadın spor merkezleri ile 13 bin 416 bireye ve özel gereksinimli 740 çocuk ve ailesine spor eğitimi vererek toplamda 62 bin 119 vatandaşa spor hizmeti verdi. Eğitimler 2023 yılında da 9 tesiste 20 farklı branş ile devam edecek.

2022 yılında 34 müsabaka

Birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapan Yıldırım Belediyesi, 2022 yılında 34 organizasyona ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak 2023 yılında da birçok müsabakaya hem ev sahipliği yaparak hem de müsabakalarda başarılar elde ederek Yıldırım’ın ismini tüm dünyaya duyuracaklarını ifade etti.

3,5 yılda 2 bin 326 madalya 132 kupa

Yıldırım’ın adını birçok ulusal ve uluslararası müsabakada temsil eden Yıldırım Belediyespor sporcuları 3,5 yılda pandemi şartlarına rağmen 2 bin 326 madalya ve 132 kupa kazandı. 2022 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayısının 3 bin 928 olduğunu aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Evlatlarımız katıldıkları her müsabakada Yıldırım’ı ve Bursa’mızı en iyi şekilde temsil ediyor ve başarı ile dönerek göğsümüzü kabartıyorlar. Evlatlarımızın geleceği için ve ilçemizin spor kenti kimliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.