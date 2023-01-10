Spor kompleksinden 200 bin liralık kablo çalan 3 şüpheli yakalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi’nden yaklaşık 200 bin lira değerinde kablo çalan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken çalınan kablolar teslim edildi.

Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi’nde yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi yaklaşık 200 bin lira değerinde kablo çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, E.B., A.Y. ve A.Ü. isimli şüphelilerin olaya karıştığını tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. tutuklanırken çalınan kablolar geri teslim edildi.