Spor Ligi'nin futbol şampiyonu Ayazma Şimşekler oldu

Başakşehir Belediyesi tarafından spor parklarında eğitim alan öğrenciler için düzenlenen 8. Spor Ligi Yiğit Demirel Sezonu’nda futbol şampiyonu Ayazma Şimşekler oldu.

8. Spor Ligi Yiğit Demirel Sezonu’nda futbol kategorisinde final heyecanı yaşandı. 8 takımın katıldığı turnuvanın final mücadelesinde Güvercintepe Fırtınalar ve Ayazma Şimşekler karşılaştı. Güvercintepe Spor Parkı’nda oynanan finalde iki takım kıyasıya mücadele etti. Maçın normal süresi 2-2’lik eşitlikle sonuçlana uzatmalar oynandı. Uzatmalarda da gol gelmeyince şampiyonluk kupası için seri penaltı atışlarına geçildi.

Şampiyon penaltılarda belli oldu

Penaltılarda rakibini 5-4’lük skorla yenen Ayazma Şimşekler, turnuvanın şampiyonu oldu. Maç sonunda turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ayazma Şimşekler kupayı kaldırırken büyük sevinç yaşadı. Turnuvada üçüncülüğü Millet Bahçesi Malazgirt 1071 takımı elde etti.