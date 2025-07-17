Spor Lisesi Hazırlık Kursu'nda büyük başarı

Karacabey Belediyesi’nin ücretsiz Spor Lisesi Hazırlık Kursu, ilk yılında büyük bir başarıya imza attı. Kursa katılan 6 öğrenciden 4’ü spor liselerine yerleşti. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Gençlerimizin eğitim ve spor hayatına katkıda bulunmak bizim için onurdur" dedi.

Karacabey Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Birimi öncülüğünde, gençlerin sportif eğitim hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ücretsiz Spor Lisesi Fiziki Mülakat Hazırlık Kursu, ilk yılında büyük bir başarıya imza attı.

Nisan ayında Karacabey Belediyespor tesislerinde başlatılan kursların ilk dönemine katılan 6 öğrenciden 3’ü asil olarak, 1’i ise yedek kontenjanla spor liselerine yerleşti.

Kurs sonunda elde edilen sonuçlara göre; Zeynep Ece Türkdal ve Mislina Kaplan, Bursa Celal Sönmez Spor Lisesi’ne girmeye hak kazandı. Muhammed Efe Özpınar ise İnegöl Spor Lisesi’ne yerleşti. Ayrıca bir öğrencimiz de yedek listede yer alarak önemli bir başarı gösterdi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

"Bu başarıyı paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Karacabeyli gençlerimizin eğitim ve spor hayatına katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu kurslarla gençlerimizin hayallerine ulaşmasına destek olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, spor dolu bir eğitim hayatı diliyorum."

Öte yandan Karacabey Belediyesi, gençlerin sportif ve akademik başarılarını artırmaya yönelik projelere devam edecek. İkinci dönem hazırlıkları için kayıtlara yakın zamanda başlanacağı belirtildi.