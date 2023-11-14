Spor sahaları bakımdan geçiyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan spor sahalarında bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Spor sahaları bakımdan geçiyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan spor sahalarında bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Gençlerin daha sağlıklı ve daha verimli ortamlarda spor yapabilmeleri adına ilçeye yeni spor sahaları kazandırma noktasında çalışmalarını hızlandıran Çayırova Belediyesi, bir yandan da ilçe genelinde yer alan spor alanlarında düzenli aralıklarla bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra, hasar tespit edilen spor sahalarında bakımlarını gerçekleştiriyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bu çerçevede ekipler, kendilerine gelen talep doğrultusunda Mustafa Kılıç Parkında yer alan basketbol potasının onarımını gerçekleştirdi.