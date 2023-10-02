Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Gölpazarı Spor Salonu çalışmalarında sona gelindi.

Gölpazarı’nda inşaatı başlayan ve şu an bitimine yaklaşan spor salonu ile halk yakında kavuşuyor. Gençlik merkezi inşaatı tamamlanan ilçede, spor salonu ve kapalı yüzme havuzun inşaatı da bitime yaklaşıyor. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yapımını yakından takip ettiği spor salonu ile halkın yakında kavuşacağını belirtirken aynı zamanda ‘’Kapalı spor salonumuzda projeler bitmek üzere. Tamamlanan projelerimiz sayesinde yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Genç kardeşlerim, sevgili çocuklar size çok güzel bir spor salonu yapıyoruz. Her şey Gölpazarı için. Çünkü Gölpazarı bunu hakkediyor’’ ifadelerini kullandı.