Spor salonu üyeliklerine dijital yöntem

Geliştirilen mobil uygulama, kullanıcılarına sabit bir spor salonuna bağlı kalmadan anlaşmalı olduğu yüzlerce spor salonunda üyeliksiz spor yapabilme imkanı sundu.

Spor salonlarında dijitalleşmeyle üyeliğe gerek olmadan spor yapabilme imkanı geliyor. Teknoloji tabanlı uygulama, kullanıcılarına sabit bir spor salonuna bağlı olmadan dakikalık ücretlendirme yaparak sağlıklı kalmanın yolunu açtı.

“Spora özgürlük ve dijitalleşme getiriyoruz”

Uygulamanın spor deneyimini özgürleştirdiğini belirten Fitty CEO’su Cebrail Ergül, “Dijitalleşmeyle spor salonu üyelikleri ortadan kalkabilir. Yıllık spor üyeliği yaptıranların yaklaşık yüzde 80’i üyeliğini kullanmıyor. Bu da sonraki yıllarda üyeliklerini yenilememelerine yol açıyor. Hem kullanıcı spor alışkanlığını kaybediyor, hem de spor salonları orta vadede müşteri kaybına uğruyor. Biz Fitty ile dakikalık ücretlendirme yaparak sporseverlere ve spor salonlarına sürdürülebilir bir çözüm bulmayı hedefliyoruz" dedi.

“500’den fazla salonla işbirliği”

Türkiye’de spor salonlarında antrenman yapan tüm spor severlere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ergül, “Şu anda 20 bin kayıtlı kullanıcımız bulunmakta ve 500’den fazla spor salonu ile işbirliği içindeyiz. İlk aşamada hedefimiz Türkiye’de spor salonu ağımızı genişletmek ve kullanıcı sayımızı arttırmak. Yıl sonuna kadar da 200 bin kayıtlı kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yurt dışında operasyonlarımızı genişletmek istiyoruz. Bu yıl 3 ülkede, 2024 sonu itibarıyla toplam 10 ülkede olma hedefimiz var. İlk etapta İngiltere ile başlayan yurt dışı planımız sonrasında diğer Avrupa ülkeleri ve Körfez ülkeleri ile devam edecek" dedi.

Nasıl kullanılıyor?

Uygulamayı indiren kullanıcılar gitmek istedikleri spor salonunu seçtikten sonra, salon girişinde bulunan Fitty panosundaki QR kodu okutarak antrenmana başlayabiliyor. Kullanıcılar çıkışta pano üzerindeki QR kodu tekrar okutarak antrenmanı bitiriyor. Kullanıcıların kaç dakika spor yaptığının belirlenmesi sonrası bir ödeme ekranı açılıyor ve kredi ya da banka kartı ile güvenli ve hızlı ödeme gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Kullanıcılar her antrenmanda puan kazanıyor ve ilerleyen tarihlerde biriken puanlarını paraya çevirip bir sonraki antrenmanda kullanabiliyor.