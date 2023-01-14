Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 - Ç. Rizespor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Ç. Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Ç. Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Mithat Pala’nın ceza yayı önünde çektiği etkili şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
38. dakikada sol kanattan gelen topla ceza sahası içerisinde buluşan Olawoyin’in şutunda kaleci Metin Uçar gole izin vermedi.
59. dakikada Olawoyin’in sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Miya’nın şutunda top direkten döndü.
68. dakikada Keçiörengücü, elle müdahaleden dolayı penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Melih İnan, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
77. dakikada Oğuz Ceylan’ın sağ kanattan gönderdiği topa ceza sahası içerisinde yükselen Bolasie, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Suat Güz xx, Ferdi Karadoruk xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Erkam Reşmen xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Aykut Çeviker xx, Melih İnan xx (Innocent dk. 87 ?), Abdullah Aydın xx (Mikail Okyar dk. 78 xx) Rashad Muhammed xx (Musa Caner Aktaş dk. 61 xx) Bardhi xx, Eze xx (Hamza Gür dk. 46 xx)
Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Emin Sarıkaya, Haşim Arda Sarman, Bekir Karadeniz, Camara
Teknik Direktör: Ahmet Cingöz
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Oğuz Ceylan xx, Bahadır Öztürk xx, Emirhan Topçu xx (Sinan Osmanoğlu dk. 84, x) Ercan Coşkun xx (Alberk Koç dk. 71 xx) Olawoyin xx, Azubuike xx, Mithat Pala xx (Emircan Altıntaş dk. 84 ?) Bolasie xx, Miya xx (Sefa Yılmaz dk. 61 xx) Deniz Hümmet xx (Benhur Keser dk. 46 xx)
Yedekler: Emre Ezen, Zafer Görgen, Grahovac, Seyfettin Anıl Yaşar, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Melih İnan (dk. 68 pen.) (Keçiörengücü), Bolasie (dk. 76) (Rizespor)
Sarı kartlar: Taha Batuhan Yayıkcı, Erhan Kartal (Keçiörengücü), Sefa Yılmaz, Bahadır Öztürk (Rizespor)