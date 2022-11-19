Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Denizlispor: 0
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı A. Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı A. Denizlispor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Bekir Karadeniz’in ceza sahası dışından gönderdiği etkili şutta kaleci Hüseyin Altıntaş gole izin vermedi.
39. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kalecinin sağından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Oğuzhan Çakır daha sonra golü verdi. 1-0
56. dakikada Erhan Kartal’ın sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Olawoyin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-0
90+3. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Melih İnan’ın şutunda top az farkla köşeden dışarıya çıktı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Oğuz Terzi xx, Baran Eraslan xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Mikail Okyar xx, Aykut Çeviker xx, Erkam Reşmen xx, Olawoyin xx, Erhan Kartal xx, Bardhi xx (Melih İnan dk. 72 xx) Bekir Karadeniz xx (Mara dk. 88 ?), Rashad Muhammed (Camara dk. 89 ?) Balaj xx
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Abdullah Aydın, Muhammed Emin Sarıkaya, Ali Babaei, Haşim Arda Sarman, Taha Batuhan Yayıkcı,
Teknik Direktör: Taner Taşkın
A. Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Gökhan Süzen xx, Hakan Çinemre xx, Muhammet Özkal xx, Emre Sağlık xx, Okan Derici xx (Asım Hamzaçebi dk. 73 xx) Muhammed Gönülaçar xx, Djedje xx (Oğuzhan Sarı dk. 84 ?), Berkant Gündem xx (Alaattin Öner dk. 84 ?) Bekir Turaç Böke xx (Özer Özdemir dk. 46 xx), Ömer Şişmanoğlu xx
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Emre Ak, Samet Emre Gündüz, Melik Talha Çiftçi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Rashad Muhammed (dk. 39), Olawoyin (dk. 56) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Olawoyin, Erhan Kartal (Keçiörengücü)