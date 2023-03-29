Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Bodrumspor: 4
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Bodrumspor'a 4-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Bodrumspor’a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Bodrumspor atağında Samet’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gökdeniz, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Gökdeniz, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
28. dakikada Bandırmaspor’da Mulumba, Kenan’a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
35. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kenan’ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Samet, penaltı noktası üzerinden sağ ayağının dışıyla gerçekleştirdiği sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2
43. dakikada Bodrumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökdeniz, topu ceza sahasına ortaladı. Kenan’ın sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
70. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Hakan Yeşil, yerden ortaladı. Ön direkte bulunan Gökdeniz savunmadan seken topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
78. dakikada Üzeyir’in pasıyla savunma arkasına sarkan Gökdeniz, sol ayağı ile yaptığı vuruşta topu köşeden ağlara gönderdi. 0-4
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Gürkan Hasova xx, Mehmet Ali Akkor xx, Şenol Bektaş xx
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios xx, Sergen Piçinciol xx, Remi Jose Michel Mulumba xx, İvan Saponjic xx (Atabey Çiçek dk. 65 x), Kerim Avcı xx (Samuel Tetteh dk. 82 ?), Caner Cavlun xx (Emre Kaplan dk. 46 xx), Levent Ayçiçek xx (Nicola Terzic dk. 87 ?), Alpay Yoldaş xx, Mehmet Özcan xx, Berkan Mahmut Keskin xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Arda Hilmi Şengül dk. 46 xx)
Yedekler: Hüseyin Koç, Oğuz Kaan Güçtekin, Okan Alkan, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Bodrumspor: Diogo Fesnard Nogueria De Sousa xx, Hakan Özmert xx (Yekta Kurtuluş dk. 82 ?), Süleyman Özdamar xx, Samet Yalçın xxx (Mert Çayir dk. 82 ?), Kenan Özer xxx (Koray Kılınç dk. 66 x), Omar İmeri xx, Üzeyir Ergün xx, Musah Mohammed xx (Hakan Yeşil dk. 66 xx), Ali Aytemur xx, Gökdeniz Bayrakdar xxx, Cenk Şen xx (Eren Albayrak dk. 66 x)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Mert Topuz, Celal Dumanlı, İsmail Tarım, Ronaldo Joybera R Junior Kwateh
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 20 ve 78), Samet Yalçın (dk. 35), Kenan Özer (dk. 42) (Bodrumspor)
Kırmızı kart: Remi Jose Michel Mulumba (dk. 28) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Caner Cavlun (Bandırmaspor), Musah Mohammed (Bodrumspor)