Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Denizlispor: 4
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Denizlispor'a 4-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Denizlispor’a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sol kanattan geliştirilen atakta Cebio Soukou’nun ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağın Brice Dja Djedje’nin eline çarpması sonucu hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. VAR kontrolünden sonra hakem Ayberk Demirbaş, ofsayt kararı vererek penaltıyı iptal etti.
64. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası için de Yılmaz kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1
66. dakikada Bandırmaspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Cebio Soukou’nun şutunda Ivan Saponjic topu tamamladı. 1-1
72. dakikada Bandırmaspor’un defanstaki hatasında topu kapan Bekir Turaç Böke’nin ceza sahasının hemen dışından şutunda kaleci Gkelios meşin yuvarlağı kurtardı.
78. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Bekir Turaç Böke meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
79. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun ceza sahasının sol tarafından sol ayağı ile sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
92. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Özer Özdemir penaltı noktası üzerinden vurduğu topu ağlara yolladı. 1-4
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Samet Özkul xx
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios xxx, Fatih Kurucuk x, Remi Jose Michel Mulumba xx, Kerim Avcı xx, Atabey Çiçek x (Ivan Saponjic dk. 58 xxx), Georgios Koutroumpis xx, Caner Cavlun xx, Cebio Soukou xx, Levent Ayçiçek xx (Sedat Şahintürk dk. 58 xx), Alpay Koldaş xx, Mehmet Özcan xx (Aksel Aktaş dk. 58 xx)
Yedekler: Hüseyin Koç, Sergen Piçinciol, Oğuz Kaan Güçtekin, İsmet Kayahan Eren, Nicola Terzic, Emir Şenocak, Berkan Mahmut Keskin
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Hakan Çinemre xx, Özer Özdemir xx (Samet Emre Gündüz dk. 97 xx), Bekir Turaç Böke xxx (Muhammet Özkal dk. 85 xx), Oğuz Yılmaz xxx, Leo Schwechlen xx, Gökhan Süzen xx, Emre Sağlık xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Okan Derici dk. 85 xx), Brice Dja Djedje xx
Yedekler: Erdal Akdarı, Berkant Gündem
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Ivan Saponjic (dk. 66) (Bandırmaspor), Oğuz Yılmaz (dk. 64), Bekir Turaç Böke (dk. 78), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 79), Özer Özdemir (dk. 92) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Caner Cavlun (Bandırmaspor), Emre Sağlık (Denizlispor)