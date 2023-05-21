Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bandırmaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Bandırmaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Bandırmaspor atağında kaleci Nurullah’ın hatasında topla buluşan Soukou topu ağlara gönderdi. 1-0.
53. dakikada Gençlerbirliğinin kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Abdullah Durak topu filelerle buluşturdu. 1-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Kısal xx, Gökhan Barcın xx
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios xx, Remi Jose Michel Mulumba xx, Georgios Koutroumpis xx, Arda Hilmi Şengül xx, Samuel Tetteh xx (Engincan Duman dk. 89 x), Cebio Soukou xxx, Levent Ayçiçek xx, Alpay Koldaş xx, Mehmet Özcan xxx (Nicola Terzic dk. 82 x), Emir Şenocak xx (Aksel Aktaş dk. 57 xx), Emre Kaplan xx (İsmet Kayahan Eren dk. 89 ?)
Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakal Tarla, Sergen Piçinciol, Aygün Özışıkyıldız
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Gençlerbirliği: Nurallah Aslan xx, Rahman Buğra Çağıran xx (Bangoura dk. 41 xx), Yasin Güreler xx, Alperen Babacan xx, Ivan Ikic x (Mete Kaan Demir dk. 46 xx), Doukara xx (İlker Karakaş dk. 86 ?), Enes Keskin xxx, Özgür Çek xx, Muhammed Himmet Erktürk xx (Erkan Eyibil dk. 86 ?), Uğur Akdemir xx, Abdullah Durak xx (Akabueze dk. 56 xx)
Yedekler: Philipp Alexander Angeler, Atalay Gökçe, Abdullah Şahindere, Hayrullah Erkip, Özkan Yiğiter
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Cebio Soukou (dk. 21) (Bandırmaspor), Abdullah Durak (dk. 53) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Emre Kaplan (Bandırmaspor), Rahman Buğra Çağıran, Muhammed Himmet Erktürk, Souleymane Doukara, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Erkan Eyibil (Gençlerbirliği)