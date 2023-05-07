Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Boluspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Tetteh’in ceza sahası içi penaltı noktasına verdiği pasta Soukou topla buluştu. Soukou’nun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-0
23. dakikada Soukou ceza sahasının dışında topla buluştu ve ceza sahasının içerisindeki Mulumba’yı topla buluşturdu. Mulumba sağ ayağı ile sert vuruşunda fileleri havalandırdı. 2-0
73. dakikada Boluspor oyuncusu Furkan Demir ceza sahasının dışı sağ çağrazdan yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Erkan Akbulut xx, Muratcan Ilgaz xx
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios xxx, Remi Jose Michel Mulumba xx, İvan Saponjic xx (Nicola Terzic dk. 90+5 x), Georgios Koutroumpis xx, Arda Hilmi Şengül xxx, Samuel Tetteh xx (Emre Kaplan dk. 87 x), Cebio Soukou xxx, Levent Ayçiçek xx (Kerim Avcı dk. 71 xx), Alpay Koldaş xx, Mehmet Özcan xxx, Berkan Mahmut Keskin xx
Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakal Tarla, Sergen Piçinciol, Oğuz Kağan Güçtekin, Aksel Aktaş, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Boluspor: İsmail Çipe xx, Tugay Kacar xx (Kerem Ersin dk. 74 x), Onur Ulaş x, Guy Lucien Michel Landel x, Hakan Bilgiç xx, Furkan Demir xx, Ensar Bilir xx (Abdurrahman Canlı dk. 74 x), Burak Asan xx, Bülent Cevahir xx, Tolunay Artuç xx (Naby Oulare dk. 46 xx), Veaceslav Posmac xx
Yedekler: Bartu Kulbilge, Muhammet Özkan, Erdem Reis, Kerem Paykoç, Çağrı Kablan, Rojhat Sağlam, Muhammed Emin Temel,
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Goller: Cebio Soukou (dk. 9), Remi Jose Michel Mulumba (dk. 23) (Bandırmaspor), Furkan Demir (dk. 73) (Boluspor)
Sarı kartlar: Remi Jose Michel Mulumba (Bandırmaspor)