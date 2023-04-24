Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Erzurumspor: 4
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor’a 4-2’lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Erzurumspor oyuncusu Rosheuvel’in ceza sahasının dışından çektiği şut kalecide kaldı.
38. dakikada Soukou’nun ceza sahası dışından pas verdiği Levent, ceza sahasının sağından topu yerden çevirdi. İvan Saponjic savunmanın müdahale edemediği topu filelerle buluşturdu. 1-0
45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşta Alican’ın yaptığı ortada Mustafa Yumlu topa kafa ile kaleye gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.
56. dakikada Erzurumsporlu Alican Özfesli’nin en direkt vuruşunda top auta çıktı.
59. dakikada Kerim Avcı’nın pasında Caner Hüseyin Bağ’ın direkt vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 2-0
76. dakikada Celal Hanap’ın pasında Muhammed Furkan Özhan, Badırmaspor’un ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldı ve şık vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 2-1
89. dakikada savunma arkasına sarkan Eren Tozlu, kalecinin üzerinden topu filelere yolladı. 2-2
90. dakikada Rosheuvel’in vuruşunda kaleci Gkelios’un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 2-3
90+14. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rosheuvel düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-4
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alper Akarsu xx, Buğra Can Semercioğlu xx, Salih B. Demirel xx
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios xx, Sergen Piçinciol xx, Oğuz Kaan Güçtekin xx (Tetteh dk. 74 x), Remi Jose Michel Mulumba xx, İvan Saponjic xx (Atabey Çiçek dk. 74 xx) , Georgios Koutroumpis xx, (Sekou Camara dk. 85 x) , Arda Hilmi Şengül xx, Cebio Soukou xx, (Kerim Avcı dk. 46 xx), Levent Ayçiçek xx, Berkan Mahmut Keskin xx, Caner Hüseyin Bağ xx
Yedekler: Hüseyin Koç, Aksel Aktaş, İsmet Kayahan Eren, Nicola Terzic, Emir Şenocak, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx, Fırat Şaşi xx (Sefa Akgün dk 86 ?), Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Celal Hanalp xx, Alican Özfesli xx (Muhammed Furkan Özhan dk. 66 xx), Hasan Batuhan Artarslan xx (Özgür Sert dk. 86 ?), Valdmiro Tualongo Paulo Lameira xx, Rosheuvel xxx (Yakup Kırtay dk. 90+15 x), Eren Tozlu xxx
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Ufuk Budak, Eyüp Oskan, Hüseyin Mevlütoğlu, Güney Yılmaz, Ahmet Eren Aksakal
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: İvan Saponjic (dk. 38), Caner Hüseyin Bağ (dk. 58) (Bandırmaspor), Muhammed Furkan Özhan (dk. 76), Eren Tozlu (dk. 89), Rosheuvel (dk. 90 ve 90+14) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Oğuz Kaan Güçtekin, Berkan Mahmut Keskin, Mulumba (Bandırmaspor), Hasan Batuhan Artarslan, Fırat Şaşi, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Erzurumspor)