Spor Toto 1. Lig: Beyçimento Bandırmaspor: 2 - Altay: 1
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Altay’ı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Mahmut’un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Atabey meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
45+4. dakikada Deniz’in ceza sahası dışından sert bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sokou’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
78. dakikada Sokou’nun ceza sahası içine girip kaleci Eren ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
82. dakika Sefa Özdemir ceza sahası içinde Levent Ayçiçek’i düşürdü ve Bandırmaspor penaltı kazandı. Hakem Feridun Daldaş VAR’a gitti ve penaltı iptal edildi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Suat Güz xx, Kadir Akıllı xx
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios xx, Berkan Mahmut Keskin xx, Alpay Koldaş xx, Koutroubis x, Arda Hilmi Şengül xx, Emre Kaplan xx, Mehmet Özcan xx, Kerim Avcı xx (Sponic dk. 74. x), Levent Ayçiçek xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 90+5 ?), Oğuz Kaan Güçtekin xx (Mulumba dk. 46 ?), Atabey Çiçek xx (Soukou dk. 66 xx)
Yedekler: Hüseyin Koç, Ivan, Okan Alkan, Samuel Tetteh, İsmet Kayahan Eren, Camara, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Altay: Eren Karataş xx, Salih Sarıkaya xx, İbrahim Öztürk xx, Sefa Özdemir xx, Muhammad Naderi xx, Ceyhun Gülselam xx (Enes Yetkin dk. 86 ?), Murat Berkan Demir xx (Arda Gezer dk. 72 x), Tolga Ünlü xx, Deniz Kadah xx, Eren Erdoğan x, Lopes Paixao x
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Murat Uluç, Kutay Yokuşlu, Ali Kızılkuyu, Caner Baycan, Afe Sarıkaya, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Atabey Çiçek (dk. 2), Soukou (dk. 78) (Bandırmaspor), Deniz Kadah (dk. 45+4) (Altay)
Kırmızı kartlar: Eren Erdoğan (dk. 55) (Altay), Koutroubis (dk. 55) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Mulumba (Bandırmaspor), Salih Sarıkaya (Altay)