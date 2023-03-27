Spor Toto 1. Lig'de 31 - 35. hafta programları açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’de 31. haftadan, 35. haftaya kadar olan 6 haftalık müsabaka programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenerek 20.30 olarak belirlendi.
Spor Toto 1. Lig’de 31 - 35. hafta programı şöyle:
31. hafta
7 Nisan Cuma
16.00 Tuzlaspor - Denizlispor
20.30 Boluspor - Bodrumspor
20.30 Göztepe - Samsunspor
8 Nisan Cumartesi
16.00 Sakaryaspor - Manisa FK
20.30 Altınordu - Eyüpspor
9 Nisan Pazar
16.00 Bandırmaspor - Altay
20.30 Erzurumspor - Çaykur Rizespor
31. hafta
11 Nisan Salı
13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe
16.00 Bodrumspor - Pendikspor
20.30 Samsunspor - Tuzlaspor
12 Nisan Çarşamba
16.00 Manisa FK - Bandırmaspor
20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği
13 Nisan Perşembe
16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor
20.30 Altay - Altınordu
33. hafta
15 Nisan Cumartesi
16.00 Tuzlaspor - Bodrumspor
20.30 Denizlispor - Ankara Keçiörengücü
16 Nisan Pazar
16.00 Erzurumspor - Manisa FK
20.30 Göztepe - Eyüpspor
17 Nisan Pazartesi
16.00 Bandırmaspor - Sakaryaspor
20.30 Gençlerbirliği - Altay
20.30 Boluspor - Çaykur Rizespor
34. hafta
22 Nisan Cumartesi
19.00 Eyüpspor - Pendikspor
23 Nisan Pazar
13.30 Bodrumspor - Denizlispor
13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
16.00 Samsunspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Altay - Göztepe
24 Nisan Pazartesi
16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor
16.00 Manisa FK - Altınordu
20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor
35. hafta
28 Nisan Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Bodrumspor
29 Nisan Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK
16.00 Tuzlaspor - Eyüpspor
19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor
30 Nisan Pazar
13.30 Boluspor - Altay
16.00 Altınordu - Bandırmaspor
19.00 Denizlispor - Samsunspor
1 Mayıs Pazartesi
20.00 Erzurumspor - Sakaryaspor