Spor Toto 1. Lig'de 31 - 35. hafta programları açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 31 - 35. hafta programları açıklandı
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Spor Toto 1. Lig’de 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig’de 31. haftadan, 35. haftaya kadar olan 6 haftalık müsabaka programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenerek 20.30 olarak belirlendi.

Spor Toto 1. Lig’de 31 - 35. hafta programı şöyle:

31. hafta

7 Nisan Cuma

16.00 Tuzlaspor - Denizlispor

20.30 Boluspor - Bodrumspor

20.30 Göztepe - Samsunspor

8 Nisan Cumartesi

16.00 Sakaryaspor - Manisa FK

20.30 Altınordu - Eyüpspor

9 Nisan Pazar

16.00 Bandırmaspor - Altay

20.30 Erzurumspor - Çaykur Rizespor

31. hafta

11 Nisan Salı

13.30 Ankara Keçiörengücü - Göztepe

16.00 Bodrumspor - Pendikspor

20.30 Samsunspor - Tuzlaspor

12 Nisan Çarşamba

16.00 Manisa FK - Bandırmaspor

20.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği

13 Nisan Perşembe

16.00 Çaykur Rizespor - Sakaryaspor

20.30 Altay - Altınordu

33. hafta

15 Nisan Cumartesi

16.00 Tuzlaspor - Bodrumspor

20.30 Denizlispor - Ankara Keçiörengücü

16 Nisan Pazar

16.00 Erzurumspor - Manisa FK

20.30 Göztepe - Eyüpspor

17 Nisan Pazartesi

16.00 Bandırmaspor - Sakaryaspor

20.30 Gençlerbirliği - Altay

20.30 Boluspor - Çaykur Rizespor

34. hafta

22 Nisan Cumartesi

19.00 Eyüpspor - Pendikspor

23 Nisan Pazar

13.30 Bodrumspor - Denizlispor

13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

16.00 Samsunspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Altay - Göztepe

24 Nisan Pazartesi

16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor

16.00 Manisa FK - Altınordu

20.00 Sakaryaspor - Bodrumspor

35. hafta

28 Nisan Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Bodrumspor

29 Nisan Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü - Manisa FK

16.00 Tuzlaspor - Eyüpspor

19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor

30 Nisan Pazar

13.30 Boluspor - Altay

16.00 Altınordu - Bandırmaspor

19.00 Denizlispor - Samsunspor

1 Mayıs Pazartesi

20.00 Erzurumspor - Sakaryaspor