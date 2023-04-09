Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Çaykur Rizespor: 1
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, İstanbul'da konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Erzurumspor FK, İstanbul’da konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Celal Hanalp’ın ceza sahasına gönderdiği pasta, ön direkte Eren Tozlu’nun sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
21. dakikada Rizespor atağında sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Mary’nin kafa vuruşunda top kaleci Göktuğ’da kaldı.
27. dakikada Sinan Osmanoğlu’nun savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası sol çaprazda Benhur’un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
34. dakikada Amilton’un yaptığı ortada, ceza sahası içi kale önünde Benhur Keser, bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
45+3. dakikada sol taraftan Alberk’in yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Mary’nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
62. dakikada savunmadan uzaklaştıramadığı top ceza sahası önünde Alper Potuk’un önünde kaldı. Alper’in göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta çıktı.
69. dakikada sağ taraftan Mithat’ın ortasında ceza sahası içinde savunmanın ters kafa vuruşunda kaleci Göktuğ topu kontrol etti.
80. dakikada Rizespor’da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Miya’nın direkt kaleye yaptığı vuruşta, son anda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı kornere çeldi.
88. dakikada Erzurumspor’un kazandığı serbest vuruşta Eren Tozlu’nun direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.
Stat: Eyüp
Hakemler: Mert Güzenge xx, Kerem Ersoy xx, Bersan Duran xx
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx (Eyüp Oskan dk. 90+5 ?), Fırat Şaşi xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Celal Hanalp xx, Özgür Sert xx, Batuhan Artarslan xx, Rosheuvel xx (Olanare dk. 90 ?), Alican Özfesli xx (Shala dk. 66 x), Eren Tozlu xx
Yedekler: Rıdvan Yağcı, Ufuk Budak, Sefa Akgün, Muhammed Özhan, Hüseyin Mevlütoğlu, Yakup Kırtay, Güney Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Mithat Pala xx, Sinan Osmanoğlu xx, Anıl Yaşar xx, Alberk Koç xx (Halil Pehlivan dk. 85 ?), Azubuike xx (Ogün Özçiçek dk. 67 x), Alper Potuk xx (Miya dk. 79 ?), Amilton xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 67 x), Olawoyin xx, Benhur Keser xx (Bolasie dk. 79 ?), Mary xx
Yedekler: Zafer Görgen, Koray Altınay, Eren Emre, Bahadır Öztürk, Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Eren Tozlu (dk. 18) (Erzurumspor FK), Benhur Keser (dk. 34) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Celal Hanalp, Rosheuvel, Olanare (Erzurumspor FK), Ogün Özçiçek (Çaykur Rizespor)