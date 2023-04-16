Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Manisa FK: 3
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK, İstanbul'da konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Erzurumspor FK, İstanbul’da konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’ne 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Orhan Ovacıklı’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Fırat Şaşi kafa vuruşunda kaleci Ömer’i de geçen topu Ayberk son anda çizgiden çıkardı.
15. dakikada Mehmet Uysal’ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Tabla, kaleci Göktuğ Bakırbaş’ı da geçip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
64. dakikada Orhan Ovacıklı’nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Alican Özfesli, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
80. dakikada ceza yayına yakın yerden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Altıparmak, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere yolladı. 1-1
83. dakikada savunmanın hatalı pasında topu alan Burak Çoban, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti ve meşin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
90+6. dakikada ceza sahası içinde Mustafa Akbaş’ın Fernandes’e yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.
90+7. dakikada beyaz noktanın başına geçen Fernandes’in vuruşunda top, kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-3
Stat: Pendik
Hakemler: Ali Yılmaz xx, Sezgin Çınar xx, Göktuğ Hazar Erel xx
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx (Ufuk Budak dk. 79 ?), Fırat Şaşi xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Celal Hanalp xx, Alican Özfesli xxx (Özgür Sert dk. 68 x), Estrela xx, Batuhan Artarslan xx (Shala dk. 73 x), Rosheuvel xx, Eren Tozlu xx
Yedekler: Rıdvan Yağcı, Sefa Akgün, Yakup Kırtay, Muhammed Özhan, Olanare, Eyüp Oskan, Güney Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Muhammet Şahin xx (Muhammed Mert dk. 77 x), Ayberk Karapo xx, Metehan Baltacı xx, Kaan Kanak xx, Burak Altıparmak xx, Edgar Prib xx (Diallo dk. 77 x), Gakpa xx (Domgjoni dk. 90 ?), Mehmet Uysal xx (Adem Büyük dk. 60 x), Tabla xx (Burak Çoban dk. 60 xx), Junior Fernandes xx
Yedekler: Birkan Tetik, Serkan Odabaşoğlu, Doğukan Emeksiz, Umut Erdem, Stark
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Alican Özfesli (dk. 64 ) (Erzurumspor FK), Burak Altıparmak (dk. 80), Burak Çoban (dk. 83), Fernandes (dk. 90+7) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Fırat Şaşi, Mustafa Akbaş, Göktuğ Barkıbaş (Erzurumspor FK)