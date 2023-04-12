Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-0’lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Rharsalla’nın penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.
13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Yasin Güreler’in uzak köşeye yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
51. dakikada Eyüpspor savunmasında Uğur Demirok ve Claro’nun anlaşmazlığında Mete Kaan Demir araya girerek topa sahip oldu. Ceza sahasına girip kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Mete’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
90+4. dakikada Berkan Emir, kullandığı serbest vuruşta ortayı kale önüne yaptı. Claro’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Angeler’in dokunuşunun ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Eyüp
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Baran Eraslan xx, Burak Cansız xx
Eyüspspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar x (Ezeh dk. 12 x, Del Valle dk. 65 x), Uğur Demirok x, Claro x, Berkan Emir x, Sinan Kurt x (Taşkın İlter dk. 46 x), Melih Kabasakal xx, Cenk Ahmet Alkılıç x, Halil Akbunar xx, Recep Niyaz xx (Mustafa Pektemek dk. 65 x), Umut Bulut x (Pa Dibba dk. 81 ?)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Alpaslan Öztürk, Thill, Engin Can Aksoy, Sarper Çağlar
Teknik Direktör: Zafer Turan
Gençlerbirliği: Angeler xx, Himmet Ertürk xx, Alperen Babacan xx, Fontaine xx, Yasin Güreler xxx, Abdullah Durak xx, Mete Demir xxx (Hayrullah Erkip dk. 75 x), Enes Keskin xx (Tiago dk. 67 x), Erkan Eyibil xx (Ikic dk. 67 x), Rhasalla xx (Akabueze dk. 90 ?), Doukara xx (Ayovi dk. 46 x)
Yedekler: Nurullah Aslan, İlker Karakaş, Adbullah Şahindere, Eralp Aydın, Özgür Çek
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Yasin Güreler (dk. 13), Mete Kaan Demir (dk. 51) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Erkan Eyibil, Alperen Babacan (Gençlerbirliği), Taşkın İlter (Eyüpspor)