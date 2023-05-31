Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Bodrumspor: 0
Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Eyüpspor evinde karşılaştığı Bodrumspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Eyüpspor evinde karşılaştığı Bodrumspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Bekir Yılmaz’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Uğur Demirok’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
21. dakikada Bekir Yılmaz’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Uğur Demirok’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
34. dakikada Halil Akbunar’ın sağ kanattan son çizgiye inip yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın ceza sahası dışı sağından yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin’de kaldı.
73. dakikada Kenan Özer’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topa Süleyman Özdamar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Eyüp
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Uğur Demirok xx, Luccas Claro xx (Alpaslan Öztürk dk. 46 x), Ömer Bayram xx, Melih Kabasakal xx, Bekir Yılmaz xx (Taşkın İlter dk. 70 x), Recep Niyaz xx (Sinan Kurt dk. 46 x), Halil Akbunar xx (Yonathan Del Valle dk. 83 ?), Ryan Babel xx, Mustafa Pektemek xxx (Pa Dibba dk. 62 x)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Mehmet Murat Uçar, Umut Bulut, Engin Can Aksoy, Buğra Çağlıyan
Teknik Direktör: Arda Turan
Bodrumspor: Diego Sousa xx, Üzeyir Ergün xx, Süleyman Özdamar xx, Ali Aytemur xx, Cenk Şen xx, Musah Mohammed xx, Erkan Değişmez xx (Hakan Özmert dk. 81 ?), Samet Yalçın xx, Gökdeniz Bayrakdar xx (Omar Imeri dk. 90 ?), Kenan Özer xx (Dever Orgill dk. 81 ?), Celal Dumanlı x (Umar Aminu dk. 69 x)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Yekta Kurtuluş, Hakan Yeşil, Eren Albayrak, Mert Çayir, Burak Öksüz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Mustafa Pektemek (dk. 34) (Eyüpspor)